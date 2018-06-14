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國軍卓越領導班結訓　軍文互動優化決策品質

軍聞社2018/06/14 17:17
▲ 國軍卓越領導課程班107年春季班14日結訓，透過3天系統性課程，使國軍將領與政府文官拓展大戰略視野。（軍聞社記者莊家宏攝）
▲ 國軍卓越領導課程班107年春季班14日結訓，透過3天系統性課程，使國軍將領與政府文官拓展大戰略視野。（軍聞社記者莊家宏攝）
總統府戰略顧問蒲澤春上將與參加卓越領導課程班人員合影。（軍聞社記者莊家宏攝）

（軍聞社記者莊家宏臺北14日電）國防部委託政治大學辦理的國軍卓越領導課程班107年春季班，今日舉行結訓典禮，希望透過系統性課程，使國軍重要將領與政府高級文官，對國家重要政策與未來發展方向，有不同的見解。並提升戰略視野、領導統御，優化領導決策品質。

　卓越領導課程班結訓典禮下午在福華國際文教會館舉行，由總統府戰略顧問蒲澤春上將主持，蒲戰略顧問期勉學員，透過3天的課程，提升自我戰略視野、領導統御及國家重大政策決策能力，以及對日後執行各項國家重大政策協調上，能有所助益。

　蒲副部長表示，課程著重政府軍文部會資源與功能的整合，政府是一體的，因此課程中，邀請監察院張院長、內政部葉部長、海基會張主委及通傳會詹主委，分別針對各部會本身的重大政策，以及與國防政策的關係，進行闡述與說明，以達到中央部會高階軍文官員經驗分享與充分合作之目的，另外，特別邀請人事行政總處施人事長及行政院主計總處朱主計長，分別講授政府部門人力資源管理的整體概念與我國中央政府預算相關問題，使與會人員能得到預算編列、審查與運用的思維。

　此次課程也安排軟體工業園區的參訪，讓他們瞭解我國科技產業的發展現況，並對國家經濟發展戰略與安全，能有總體性的概念。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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