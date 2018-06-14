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中央社

駁性平教育落後 投縣府:已提升性別友善校園

中央社2018/06/14 17:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）民團質疑南投縣政府性別主流化施政落後，今天到縣府提出訴求，縣政府教育處表示，縣府自性別平等教育法公布實施後，一直致力落實性別平等教育，提升性別友善校園。

彩飄性別權益推動聯盟等10多人今天到南投縣政府，訴求捍衛性平教育落實及爭取性別人權尊嚴，並遞交上千民眾簽名連署書，由縣府民政處長吳燕玲代表接受，對於成員質疑縣政府態度及觀念落後，吳燕玲說，南投縣自106年7月起受理同性伴侶註記作業。

彩飄性別權益推動聯盟南投區召集人余靜葭說，希望政府一、二級主管都要進行性別平等教育培力，要認識多元性別、性傾向差異、性別認同等，希望落實性別主流化政策，就要連基本性別名詞都該理解。

對此，縣政府教育處表示，性別平等教育法強調以教育教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位實質平等，縣政府致力落實性別平等教育，以提升性別友善校園，並尊重各界的議題表達。

教育處表示，縣內學校除將性別平等教育議題融入教學，每學期實施相關課程或活動至少4小時，也有性平教材供教師教學，關於教師增能，每年辦理多場性別平等教育教師研習，主題涵蓋認識及尊重多元性別，性平教育都依相關法規及教育部政策實施。（編輯：施燕飛）1070614

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