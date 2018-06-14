義美購200噸香蕉 盼政府購買保存平穩蕉價

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）義美食品公司總經理高志明今天在「力挺台灣農民」記者會中表示，義美支持蕉農，購買200公噸的香蕉，供未來食品加工使用，同時也呼籲政府也能購買2000到3000公噸青香蕉冷凍保存，平穩香蕉價格。

台灣香蕉今年產量過剩、價格大跌，高志明今天在桃園市長鄭文燦等多人陪同下舉行記者會，表達力挺蕉農的決心。

高志明指出，香蕉的附加價值高，果皮、果肉可以加工提供高附加產品，義美前兩週採購的200公噸香蕉，不會與任何企業競爭做鮮食，而是直接送到冷凍庫保存一到二年再加工使用。另外義美也已經針對香蕉研發食譜，希望從香蕉皮到果肉，都能變成多元化的食材。