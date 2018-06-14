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政戰新聞系碩士李宛庭　榮獲中華傳播學會優良論文

軍聞社2018/06/14 14:31
▲ 國防大學政戰學院新聞學系研究所李宛庭上尉撰述的論文，獲得中華傳播學會2018年會的學生組優良論文。（軍聞社記者陳軍均攝
▲ 國防大學政戰學院新聞學系研究所李宛庭上尉撰述的論文，獲得中華傳播學會2018年會的學生組優良論文。（軍聞社記者陳軍均攝

（軍聞社記者陳軍均臺北14日電）國防大學政戰學院為鼓勵研究所學員積極推動創新與實務研究，透過師生互動及各項座談時機，建立相關學術輔導機制，鼓勵學員踴躍投稿期刊及參加學術研討會，以展現政戰學院優質學術能量與拓展軍民學術互動交流。

　其中，國防大學政治作戰學院新聞學系研究所李宛庭上尉撰述的論文，「國軍官兵兩岸戰爭風險感知與行為傾向關聯性研究-以中共軍機繞台事件為例」，更獲得中華傳播學會2018年會的學生組優良論文。

　李宛庭表示，在去年7月，因為有機會至軍事新聞處實習，實習期間，因爲中共軍機繞台事件頻頻，因而有了選擇這個方向，以軍機繞台為論文主題，研究官兵對於兩岸戰爭風險感知。

　李宛庭說明，由於國內相關文獻太少，指導老師謝奇任教授對於這個題目有表示會相對艱辛，但李宛庭表示這是自己有興趣的題目，所以經過多次討論後，選擇勇於嘗試並堅持。

　李宛庭說明，這篇論文的價值在於了解官兵具備高度戰爭風險感知，而且風險感知對於官兵的任務表現、為國奉獻精神等都具有正向影響；因此國軍各級政戰單位，包含媒體工作，可以透過網路、電視、報紙、人際傳播等媒介對官兵進行風險傳播與溝通，透過傳播正確的資訊，也能避免過度恐慌。

　李宛庭強調，利用國軍的媒體對官兵進行戰爭風險與敵情狀況的教育等，使官兵具備兩岸戰爭風險感知，是可以應對可能發生的風險。

　最後，李宛庭特別感謝政戰學院謝奇任老師、傅文成老師、徐振興老師的協助與鼓勵，以及中華傳播學會的評審老師們對於此論文的肯定，讓國人可以從學術的角度深入了解國軍部隊。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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