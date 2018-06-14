南韓最後隻北極熊將移民英國　豪華退休生活還有暢泳等

南韓最後一隻北極熊即將搬去英國安享晚年，因為南韓夏天會面臨攝氏32度的氣溫，對北極熊Tongki來說是極為不適應。加上全球暖化，北極熊面臨嚴重的生存危機，動物保護團體「Care」更發起示威希望將Tongki送返寒帶國家，保護北極熊亦成為全球趨勢。Tongki居住的愛寶樂園決定與英國約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）合作，在今年11月將Tongki移居去英國。

愛寶樂園（Everland ）裡有一隻名為Tongki的北極熊，已經23歲的牠，其實等同於人類70-80歲的年齡，加上牠是南韓最後一隻北極熊，所以南韓境內的動保團體「Care」十分關心Tongki的動向，更曾示威抗議要求停止Tongki的動物明星生涯。

南韓的氣候並不適合北極熊生存環境，尤其夏天高達攝氏32度的氣溫，都讓Tongki 的毛皮呈現綠色的保護色，而非在原棲地天然保護的白色。這是因為南韓濕熱的天候，導致綠藻或苔蘚植物滋生，附著在北極熊的毛皮上。目前雖無證據顯示，這些綠藻或苔蘚植物會造成健康危害，不過這也顯現北極熊不適應南韓氣候。

愛寶樂園在其官方網站上宣稱，近期已與英國的約克郡野生動物園合作，進行保護全球瀕臨滅絕的北極熊，尤其愛寶樂園感謝Tongki這21年來，帶給1.4億遊客歡樂過。從去年7月初開始和約克郡野生動物園進行協商和討論，決定在今年11月幫Tongki搬家，動物園内有北極熊專用空間，和多個湖泊讓牠們暢泳，可以說是豪華退休生活的最佳去處。

在幫Tongki規劃退休生活前，專業獸醫和約克郡野生動物園的飼養員，都曾專程為牠做過健康檢查和確定長途旅程的安全與否，獸醫證實Tongki十分健康，所以在南韓生活幾乎一輩子的牠，終於可以出國過退休生活啦！

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