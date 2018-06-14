公股行庫若有意合併 財長許虞哲：樂觀其成

（中央社記者邱柏勝台北14日電）金管會鼓勵金融整併，但未觸及「公公併」或「公民併」。財政部長許虞哲表示，身為公股管理機關，不會主動要求整併，公股若認為有需要，且整併後能發揮綜效，「樂觀其成」。

為鼓勵金融整併，金融監督管理委員會放寬金融業併購的首次參股門檻，並公布三大方向，一是要以金控為主體發動，且首次參股比率由25%降到10%；二是非合意併購適用；三是只限定金融業民民併，不觸及公民併、民公併、公公併等公股行庫。

財政部今天召開端午節記者會，會中記者提問金融整併問題。對此許虞哲指出，金管會主委顧立雄已經講得很清楚，金融整併只談民民併。不過，若公股自身認為有需要，認為併了可以發揮綜效，他就「樂觀其成」，「但這要看他們自己的想法」。