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中央社

防豪雨成災 南台灣宜花東嚴陣以待

中央社2018/06/14 18:03
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社台北14日綜合報導）峰面滯留，氣象局對東南部縣市發布豪雨特報，台東縣長黃建庭決定今晚提前自內蒙返台，高雄市勸導山區慢性病患者及孕婦預防性撤離，國軍第四作戰區則在災害潛勢區預置兵力機具，公路總局也在蘇花、中橫等重點路段布署救災人力機具。

中央氣象局今天持續發布台南市、高雄市、台東縣、屏東縣的豪雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

台東縣政府秘書長陳明仁下午表示，目前正在內蒙進行參訪的縣長黃健庭和消防局長管建興，原定17日返台，決定趕在今晚回國，坐鎮指揮台東防汛工作。黃健庭透過電話指示相關單位，務必掌握及隨時留意最新資訊，以待減少損失。

高雄市則勸導桃源等山區慢性病患者及孕婦預防性撤離，並要求低窪地區嚴防豪雨併大潮造成的海水倒灌，籲水利局把握必要時機啟動抽水滯洪。

高雄代理市長許立明在水情中心主持防災工作會報，聽取各單位防災準備進度。截至下午4時高雄市的24小時累積雨量約63毫米，不過許立明擔心入夜後併同大潮恐有致災之虞，要求各單位持續戒備。

民政局統計那瑪夏、桃源及茂林等山區有106名慢性病患者許立明擔心山區土層鬆動，遇雨容易造成土石流，許立明要求民政局透過區公所，勸離山區慢性病患者、孕婦提早下山依親或是到避難中心。

國軍第四作戰區發布新聞表示，中將指揮官陳曉明召開災防整備會議，預置防災兵力整備，將待命協助執行鄉民預防性撤離，以及支援各項防災任務，確保民眾生命財產安全。

第四作戰區已完成預置點26處與926名預置兵力，同時預置抽水機、膠舟、V150裝甲運兵車、AAV7兩棲突擊車與CM32雲豹八輪裝甲車等，分別進駐屏東佳冬、林邊、東港與高雄那瑪夏、桃源、六龜、茂林及甲仙等高風險潛勢地區。

公路總局第四區養護工程處及所屬工務段下午5時成立緊急應變小組，同步於台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台23線等重點路段布署搶災人員及機具，加強路況巡查及守視，將隨時發布最新資訊。

公路總局第四區養護工程處副處長劉世桐表示，氣象局預報自今晚8時起至15日下午2時影響宜、花地區最為劇烈，宜蘭沿海一帶及南花蓮地區雨勢可能達豪雨以上等級。

劉世桐呼籲，用路人非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通資訊，或利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）查詢。 編輯：吳佳穎/陳清芳）1070614

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