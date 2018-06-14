桃市首例腸病毒重症確診　衛生局呼籲做好居家清潔勤洗手

桃園市出現今年首例腸病毒伊科病毒11型感染併發重症確診個案，患者為4歲女童，5月初曾出現發燒、咳嗽等感冒症狀，因反覆發燒住院，6月初開始出現下肢無力的情形，經檢驗確定感染伊科病毒11型。由於該病童尚未就學，很可能是家中大人將病毒帶回家中導致，衛生局提醒家長返家後，應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，降低感染腸病毒風險。

衛生局長王文彥表示，腸病毒伊科病毒11型感染的個案大多為輕症，未滿月的新生兒，因其抵抗力比較差，感染伊科病毒11型則可能會引起嚴重的敗血症，雖然併發重症的案例不多，但一旦演變成重症，死亡率很高。107年截至今(14)日，全國累計出現13例感染併發重症個案，其中2例死亡，皆為1歲以下新生兒且檢出伊科病毒11型。