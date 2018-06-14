NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈一卡通推世足賽版紀念卡屏東雨勢漸強災害應變中心二級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

桃市首例腸病毒重症確診　衛生局呼籲做好居家清潔勤洗手

記者李春台／桃園報導2018/06/14 18:41
▲桃園市出現今年首例腸病毒伊科病毒11型感染併發重症確診個案，衛生局呼籲民眾除了要做好居家清潔工作之外，大人們也要勤洗手杜絕感染。（圖／桃園市衛生局提供 , 2018.06.14）
▲桃園市出現今年首例腸病毒伊科病毒11型感染併發重症確診個案，衛生局呼籲民眾除了要做好居家清潔工作之外，大人們也要勤洗手杜絕感染。（圖／桃園市衛生局提供 , 2018.06.14）

桃園市出現今年首例腸病毒伊科病毒11型感染併發重症確診個案，患者為4歲女童，5月初曾出現發燒、咳嗽等感冒症狀，因反覆發燒住院，6月初開始出現下肢無力的情形，經檢驗確定感染伊科病毒11型。由於該病童尚未就學，很可能是家中大人將病毒帶回家中導致，衛生局提醒家長返家後，應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，降低感染腸病毒風險。

衛生局長王文彥表示，腸病毒伊科病毒11型感染的個案大多為輕症，未滿月的新生兒，因其抵抗力比較差，感染伊科病毒11型則可能會引起嚴重的敗血症，雖然併發重症的案例不多，但一旦演變成重症，死亡率很高。107年截至今(14)日，全國累計出現13例感染併發重症個案，其中2例死亡，皆為1歲以下新生兒且檢出伊科病毒11型。

王文彥指出，因伊科病毒11型感染新生兒的途徑主要為胎盤傳染或經由母嬰接觸傳染，建議最常接觸新生兒的媽媽、家屬及訪客要接觸寶寶時，務必要先更換衣服及徹底洗手，以免將病毒傳染給新生兒。同時提醒醫療院所嬰兒室、新生兒病房及產後護理之家應加強訪客管理，落實照護工作人員洗手步驟及時機，以降低病毒傳播的機會。

衛生局提醒，目前正值腸病毒流行期，新生兒感染腸病毒症狀常不典型，初期會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症徵狀，照顧者應加強新生兒健康監視。民眾若有相關問題，可至衛生局網站(http://dph.tycg.gov.tw/）或撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355查詢。


▲衛生局長王文彥建議最常接觸新生兒的媽媽、家屬及訪客要接觸寶寶時，務必要先更換衣服及徹底洗手，以免將病毒傳染給新生兒。（圖／桃園市衛生局提供 , 2018.06.14）

關鍵字腸病毒伊科病毒11型王文彥洗手胎盤傳染母嬰接觸傳染
藍議員登記銳減　竹縣下一場風暴？邱敬斌：對他人格的汙辱跟摧毀

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan