NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈春藝旗艦歌劇《波希米亞人》總彩排一卡通推世足賽版紀念卡8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

副總統：做好事有蝴蝶效應 社會更美好

中央社2018/06/14 18:10
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北14日電）副總統陳建仁今天表示，做好事有蝴蝶效應，當愛心蔓延出去的時候，這個社會就會更美好，也充滿了愛。他期勉大家能成為別人心目中的英雄，好好做善事。

陳副總統下午出席由瑪利亞社會福利基金會主辦的「孩子救孩子」非洲蚊帳大使凱瑟琳‧科邁爾（Katherine Commale）演講會暨2018全國小學生公益行動教育論壇，聆聽凱瑟琳和媽媽琳達分享為非洲兒童募款捐蚊帳的心得。

陳副總統致詞時表示，凱瑟琳和琳達的演講當中提到，「每一個人都能為這個世界帶來不一樣、帶來改變。」瑪利亞基金會在過去12屆的競賽當中，的確為台灣帶來不一樣，把愛心、信心，和公益善行，散布在每個角落，讓台灣更美好，也讓台灣充滿溫馨、光明及愛。

副總統稱讚所有參賽的小學生了不起，就如凱瑟琳和琳達所說，「在座的每一位都是台灣的小英雄」，因為有這些小英雄，讓大家看到台灣的慈悲與善良。

陳副總統說，大家把台灣每一個需要幫忙的人，當作自己的責任，從別人的需要中，看到自己的責任，大家是真正的英雄。做好事有蝴蝶效應，當愛心蔓延出去的時候，這個社會就會更美好，也充滿了愛。

副總統指出，希望、愛、信心、行動是今天論壇的重要意涵。國立台中教育大學附設實驗小學在這次比賽，提出「舊城新故事-遇見不一樣的台中」，關注的對象不再侷限於身心障礙者，也關心促進族群與文化之間的融合。

陳副總統說，近年政府希望來自東南亞國家的移民能在台灣愉快生活，也希望將台灣本土文化融入新住民文化，讓台灣可以成為亞洲文化大融爐的代表之一。（編輯：郭萍英）1070614

茂矽增選2席董事 璟茂與盧...董陽孜落筆吹墨字字獨特 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan