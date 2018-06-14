副總統：做好事有蝴蝶效應 社會更美好

（中央社記者謝佳珍台北14日電）副總統陳建仁今天表示，做好事有蝴蝶效應，當愛心蔓延出去的時候，這個社會就會更美好，也充滿了愛。他期勉大家能成為別人心目中的英雄，好好做善事。

陳副總統下午出席由瑪利亞社會福利基金會主辦的「孩子救孩子」非洲蚊帳大使凱瑟琳‧科邁爾（Katherine Commale）演講會暨2018全國小學生公益行動教育論壇，聆聽凱瑟琳和媽媽琳達分享為非洲兒童募款捐蚊帳的心得。

陳副總統致詞時表示，凱瑟琳和琳達的演講當中提到，「每一個人都能為這個世界帶來不一樣、帶來改變。」瑪利亞基金會在過去12屆的競賽當中，的確為台灣帶來不一樣，把愛心、信心，和公益善行，散布在每個角落，讓台灣更美好，也讓台灣充滿溫馨、光明及愛。