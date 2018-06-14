慶生邀約被解讀關說　邱敬斌：對他人格的汙辱跟摧毀

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租借給文化大學作學生宿舍的議題持續延燒，甚至爆發新北市政府副秘書長邱敬斌12日拜會台北巿都發局副局長張剛維等人，遭質疑是關說文大宿舍案，引發外界的諸多揣測。

邱敬斌今（14）日受訪時怒斥，「選舉選到連朋友都不能交，非常遺憾！」不否認有閒聊到都市計畫法及最近的時事（文大宿舍），卻被解讀為關說，他個人非常、非常的痛心，這不僅是對他人格的汙辱跟摧毀，也對台北市政府的朋友、前新北市副市長侯友宜感到非常、非常的抱歉。

邱敬斌表示，他在台北市都發局服務18年，都發局同仁都是他最好的朋友，每一年都會在他6月13日的生日前，定期的舉行餐敘，12日跟新北市政府城鄉局副局長汪禮國要到營建署開會，先繞過去台北市政府恭賀陳建華高升都發局總工程司，順便邀請他參加晚上的餐會。