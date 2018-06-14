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慶生邀約被解讀關說　邱敬斌：對他人格的汙辱跟摧毀

記者陳志仁／新北報導2018/06/14 18:43
▲邱敬斌對周玉蔻、新北市議員何博文誤解他的談話，相當的憤怒，講到氣憤處，一度抓氣桌上的紙怒摔。。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）
▲邱敬斌對周玉蔻、新北市議員何博文誤解他的談話，相當的憤怒，講到氣憤處，一度抓氣桌上的紙怒摔。。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租借給文化大學作學生宿舍的議題持續延燒，甚至爆發新北市政府副秘書長邱敬斌12日拜會台北巿都發局副局長張剛維等人，遭質疑是關說文大宿舍案，引發外界的諸多揣測。

邱敬斌今（14）日受訪時怒斥，「選舉選到連朋友都不能交，非常遺憾！」不否認有閒聊到都市計畫法及最近的時事（文大宿舍），卻被解讀為關說，他個人非常、非常的痛心，這不僅是對他人格的汙辱跟摧毀，也對台北市政府的朋友、前新北市副市長侯友宜感到非常、非常的抱歉。

邱敬斌表示，他在台北市都發局服務18年，都發局同仁都是他最好的朋友，每一年都會在他6月13日的生日前，定期的舉行餐敘，12日跟新北市政府城鄉局副局長汪禮國要到營建署開會，先繞過去台北市政府恭賀陳建華高升都發局總工程司，順便邀請他參加晚上的餐會。

邱敬斌認為，他從事公務生涯26年都在都市計畫界，從來都要求同仁一切依法行政，他自己的所作所為，可以讓都市計畫界、雙北所有的同仁公評；此外，他單純慶祝朋友高升，提醒參加晚上的餐敘，不否認有閒聊到都市計畫法及最近的時事，但卻被解讀為關說。

邱敬斌反問，所謂的關說？請問一下是誰說他去關說，所有參與的同仁，對談中有任何的壓力嗎？是不是要請台北市政府的人說明，到底是誰說他去關說？他跟都發局副局長張剛維、陳建華等人在晚上的餐敘就會見到，如果要關說，何須白天還去找他們，晚上就會找他們，不過就是一個單純的祝賀過程。

民進黨台北市議員王威中、王閔生質疑，邱敬斌12日到台北市找都發局及建管處的官員，並請都發局主管科長林玄理來交換意見，事後對外聲稱僅談慶生，但其實有主動討論文大案？邱敬斌強調，去的時候沒有主動提及，先跟陳建華閒聊相關的專業，林玄理後來才下來，才聊到以前說可以，現在說不行，就如此而已！

邱敬斌強調，他從來沒主動找林玄理，都是計畫的使用分區與判定是在規劃科，林玄理是在執行單位的建築管理科，判斷是否違法是規劃科的權責，如果他要關說就應該找規劃科而非建築管理科；並對周玉蔻、新北市議員何博文誤解他的談話，感到相當的憤怒，講到氣憤處，一度抓起桌上的紙怒摔。

關鍵字侯友宜新北市政府副秘書長邱敬斌城鄉局副局長汪禮國陳建華林玄理發局副局長張剛維文化大學
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