慶生邀約被解讀關說　邱敬斌：對他人格的汙辱跟摧毀

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租借給文化大學作學生宿舍的議題持續延燒，甚至爆發新北市政府副秘書長邱敬斌12日拜會台北巿都發局副局長張剛維等人，遭質疑是關說文大宿舍案，引發外界的諸多揣測。
邱敬斌今（14）日受訪時怒斥，「選舉選到連朋友都不能交，非常遺憾！」不否認有閒聊到都市計畫法及最近的時事（文大宿舍），卻被解讀為關說，他個人非常、非常的痛心，這不僅是對他人格的汙辱跟摧毀，也對台北市政府的朋友、前新北市副市長侯友宜感到非常、非常的抱歉。
邱敬斌表示，他在台北市都發局服務18年，都發局同仁都是他最好的朋友，每一年都會在他6月13日的生日前，定期的舉行餐敘，12日跟新北市政府城鄉局副局長汪禮國要到營建署開會，先繞過去台北市政府恭賀陳建華高升都發局總工程司，順便邀請他參加晚上的餐會。
邱敬斌認為，他從事公務生涯26年都在都市計畫界，從來都要求同仁一切依法行政，他自己的所作所為，可以讓都市計畫界、雙北所有的同仁公評；此外，他單純慶祝朋友高升，提醒參加晚上的餐敘，不否認有閒聊到都市計畫法及最近的時事，但卻被解讀為關說。
邱敬斌反問，所謂的關說？請問一下是誰說他去關說，所有參與的同仁，對談中有任何的壓力嗎？是不是要請台北市政府的人說明，到底是誰說他去關說？他跟都發局副局長張剛維、陳建華等人在晚上的餐敘就會見到，如果要關說，何須白天還去找他們，晚上就會找他們，不過就是一個單純的祝賀過程。
民進黨台北市議員王威中、王閔生質疑，邱敬斌12日到台北市找都發局及建管處的官員，並請都發局主管科長林玄理來交換意見，事後對外聲稱僅談慶生，但其實有主動討論文大案？邱敬斌強調，去的時候沒有主動提及，先跟陳建華閒聊相關的專業，林玄理後來才下來，才聊到以前說可以，現在說不行，就如此而已！
邱敬斌強調，他從來沒主動找林玄理，都是計畫的使用分區與判定是在規劃科，林玄理是在執行單位的建築管理科，判斷是否違法是規劃科的權責，如果他要關說就應該找規劃科而非建築管理科；並對周玉蔻、新北市議員何博文誤解他的談話，感到相當的憤怒，講到氣憤處，一度抓起桌上的紙怒摔。