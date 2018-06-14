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〈證交所股東會〉今年工作聚焦五大面向

鉅亨網2018/06/14 18:24
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證交所今 (14) 日召開股東會，展望今 (2018) 年工作目標，證交所表示，將聚焦推動資本市場國際化、健全發行面和交易面等市場運作機制、強化市場監理、規劃資訊平台以及計畫興建證券金融大樓等五面向。

證交所董事長許璋瑤表示，國內經濟表現良好，主計總處上修今年經濟成長率為 2.6%，經濟成長帶動之下，資本市場表現良好，去年爭取當沖減稅後，市場成交值和交易量均有顯著成長，而今天台股跌逾百點，但指數還能在 11000 點之上，很不容易，顯示股市仍蓬勃發展。

展望今年工作目標，證交所表示，第一推動資本市場國際化，包括發展區域籌資中心，配合政府新南向政策，爭取東協台商回台掛牌，以及加速與國際接軌，即從協助企業採用 IFRSs 新公報、推動國內外引資等層面著手。

第二健全市場運作機制，發行面部分，研議多元上市條件新增新創事業上市的彈性；交易面部分，則研議全面逐筆交易、縮小交易單位、盤中零股交易制度、ENT 交易及申贖機制，以及研議調降借券系統定競價交易擔保比率等。

第三強化市場監理，包括執行訊息面暫停交易制度、輔導上市公司即時申報資訊及揭露重大訊息；第四加強 IT 系統管理，建置全新資訊銷售平台和推出多元資訊平台等服務；第五則規劃興建證券金融大樓。

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大空頭渾水狙擊好未來「以欺...〈台塑化股東會〉董座陳寶郎...

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