〈證交所股東會〉今年工作聚焦五大面向

證交所今 (14) 日召開股東會，展望今 (2018) 年工作目標，證交所表示，將聚焦推動資本市場國際化、健全發行面和交易面等市場運作機制、強化市場監理、規劃資訊平台以及計畫興建證券金融大樓等五面向。

證交所董事長許璋瑤表示，國內經濟表現良好，主計總處上修今年經濟成長率為 2.6%，經濟成長帶動之下，資本市場表現良好，去年爭取當沖減稅後，市場成交值和交易量均有顯著成長，而今天台股跌逾百點，但指數還能在 11000 點之上，很不容易，顯示股市仍蓬勃發展。

展望今年工作目標，證交所表示，第一推動資本市場國際化，包括發展區域籌資中心，配合政府新南向政策，爭取東協台商回台掛牌，以及加速與國際接軌，即從協助企業採用 IFRSs 新公報、推動國內外引資等層面著手。