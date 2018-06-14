大空頭渾水狙擊好未來「以欺詐創造獲利」 股價暴跌1

渾水強調，這些預估的數字還只是渾水能夠量化的信息，實際欺騙的利潤誇大程度可能超過了這個估計。

渾水創辦人 Carson Block 指出，在 2016 財年至 2018 財年期間，好未來的淨利潤至少被誇大了 43.6%，稅前獲利被至少誇大了 39.5%；營業利益被至少誇大了 21.6%。

以做空中概股聞名的渾水研究 (Muddy Waters Research)，這次瞄準在美股上市、市值達 200 億美元的好未來 (TAL-US)，發布報告直指好未來正欺詐性地創造利潤，衝擊股價周三暴跌近 10%。

Block 補充，以上這些數字還只是系列報告中的開始，渾水揭露了兩個欺騙性交易。這兩項交易使得好未來的稅前獲利增加了 1.532 億美元，增幅 28.4%。

渾水指控好未來 2016 年將先前併購的北京東方人力科貿發展公司出售給北京順順必達，而在完成收購前，好未來就已是北京順順必達的股東，但卻因會計事務所德勤的疏忽導致併購收益的會計處理不當，使得好未來增加 2700 萬美元的估值增值收益。

此外，渾水也指控好未來賣出「廣州一對一」後，又原價回購的的奇怪運作，渾水表示，好未來以此方式不僅在稅前收入中增列了 5000 萬美元，並且還穩固了重新合併後一筆 940 萬美元的遞延收入。

在渾水的空頭狙擊下，好未來周三股價以 43.11 美元作收，跌幅 9.9%，市值單日縮水 22 億美元，來到 220.4 億美元。

好未來股價周三暴跌。

好未來是中國教育產業中布局較為完善的公司，旗下通過做小學奧數培訓快速崛起的好未來，旗下五大教育產業事業群包括：智慧教育、教育雲、內容及未來教育、K12 及綜合能力和國際及終身教育。另外，旗下有學而思、學而思網校、家長幫等 15 個業務品牌。