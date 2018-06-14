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〈金融發展行動方案〉送基金業大禮 擬提高本土投信操

鉅亨網2018/06/14 18:21
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行政院會今 (14) 日通過「金融發展行動方案」，為增加多元金融商品，引導游資投資資本市場，金管會主委顧立雄表示，將以政策引導，法規鬆綁方式，希望境外基金代理的部位可以降低，國內投信操作額度部份可以上升，以提升我國投信操盤能力，讓國內投信業者操作國內投資人的錢。

顧立雄表示，為建構國際理財平台，發揮 OBU(國際金融業務分行) 理財功能，將對總資產逾新臺幣 1 億元的高端客戶採差異化管理，逐步放寬金融商品相關限制，並以 OBU 作為新商品引進的先行平台。

顧立雄進一步表示，為吸引國際資產管理業者委託我國金融業者操作，將研議放寬全權委託保管機構相關規定。

此外，為增加我國多元金融商品，引導游資投資資本市場，顧立雄表示，金融商品目前分為二類，一是我國投信操盤 2.5 兆元的部分，另一類是從境外引進代理基金操作的 3.5 兆元部分，合計共 6 兆多元的基金商品。

顧立雄表示，金管會未來希望透過政策引導，法規鬆綁方式，降低境外代理基金操作的額度，而提升我國投信操盤的額度。

顧立雄強調，對本土投信相當有信心，由本土投信業者來操盤台灣人的錢，用於投資在台股基金或海外亞洲區域的基金，尤其大中華或東南亞地區，讓本土投信操盤的比例與境外引進台灣銷售的額度可以拉近。

顧立雄進一步表示，同時為推動我國投信基金赴海外銷售，將以觀察員身分參與亞洲區域基金護照 (ARFP)，降低我國投信基金赴海外銷售的法令遵循等成本，使我國投信基金得簡化程序，於亞洲區域基金護照機制的參與國家進行銷售，以拓展台灣投信基金國際銷售市場。

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