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迎碳酸飲料旺季　本土業者打造快閃店　一小時吸500人

記者許家禎／台北報導2018/06/14 18:39
▲夏季到來，擁有70年歷史的本土沙士業者打造了國內飲料業第一家時尚快閃店，周末假日平均每小時有500人次入內參觀。（圖／黑松沙士提供）
▲夏季到來，擁有70年歷史的本土沙士業者打造了國內飲料業第一家時尚快閃店，周末假日平均每小時有500人次入內參觀。（圖／黑松沙士提供）

夏季到來，飲料大廠摩拳擦掌，擁有70年歷史的本土沙士業者從前年開始向下紮根，將客層年輕化。看準現代年輕人注重清爽、簡約的「減法」生活哲學，打造了國內飲料業第一家時尚快閃店，清爽、頗具文青風的Style果然吸引人潮，周末假日統計每小時有500人次入店參觀。至於另一家國際碳酸飲料品牌，日前也打造電話亭KTV與民眾互動體驗。

擁有70年歷史的黑松，最知名飲料就是沙士，不過為了將品牌年輕化，自前年開始，先將口味減糖35%，去年打造大型裝置藝術風格書桌活動，成功吸引不少年輕人目光，今年延續減糖的「減法概念」，打造為期僅3個月的時尚快閃選物店，外頭趣味的翹翹板造型牆成為民眾打卡熱門點。

而店內有超過25項的主題選物，都是符合減法生活概念的趣味用品，如「減零件」紙相機、「減翻倒」玻璃杯、「減無聊」爽爽製冰盒等。同時也提供以沙士為基底的特調飲品，有的加入自家芭樂汁、有的則是加入梅子，搭配手工餅乾讓年輕人也能翻轉老牌沙士的刻板印象。

業者表示，快閃店選在松山文創園區旁，大家看到招牌，知道這是跟著一起長大的品牌，但店卻給人時尚感，因此周末假日總能吸引許多人上門，統計每小時有500人次入店參觀，再加上天氣逐漸炎熱的季節，因此沙士特調飲品以及頗富趣味、結冰成「爽」字的製冰盒都賣得特別好。

至於國際大廠可口可樂日前則祭出音樂消暑術，在戶外打造互動體驗區，設置電話亭KTV包廂，消費者可體驗與喜愛的歌手一同歡唱與巨星飆歌的快感，合唱結束後，還可以和歌手同框合照。飲料大廠為吸引民眾青睞，創新行銷活動紛紛出籠，就是為了抓緊碳酸飲料旺季商機，隨著天氣越來越熱，戰況也越加激烈。

 

關鍵字碳酸飲料沙士黑松可口可樂快閃店
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