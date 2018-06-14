川普政府高官：美料將取消8月美韓聯合軍演

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國政府一名高階官員昨晚接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，美國國防部預料將取消原定8月舉行的美韓聯合軍事演習。川普總統本週稍早已說，他準備停止朝鮮半島軍演。

這名高階官員表示，美國國防部可能會在今天發布新聞稿，正式宣布取消8月美韓聯合軍事演習。

川普12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會，會後召開記者會，他在記者會上談及美國在區域中的措施。

川普和金正恩在峰會簽署的聯合聲明中，並未提及停止軍演。

當川普在新加坡記者會上說軍演「挑釁」時，美國國防部官員感到驚訝，因為美國軍方一直把軍演描繪為「防禦」性質。