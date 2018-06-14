川普政府高官：美料將取消8月美韓聯合軍演

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國政府一名高階官員昨晚接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，美國國防部預料將取消原定8月舉行的美韓聯合軍事演習。川普總統本週稍早已說，他準備停止朝鮮半島軍演。
這名高階官員表示，美國國防部可能會在今天發布新聞稿，正式宣布取消8月美韓聯合軍事演習。
川普12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會，會後召開記者會，他在記者會上談及美國在區域中的措施。
川普和金正恩在峰會簽署的聯合聲明中，並未提及停止軍演。
當川普在新加坡記者會上說軍演「挑釁」時，美國國防部官員感到驚訝，因為美國軍方一直把軍演描繪為「防禦」性質。
原定8月登場的美國與南韓聯合軍演名為「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）。
最令北韓不滿的是美韓每年春天舉行的大型實彈聯合演習「鷂鷹」（Foal Eagle）。
美國官員表示，如果北韓明年之前沒有採取足夠的廢除核武行動，這些演習將會進行。
亞洲最大規模多邊軍演是每年2月在泰國舉行的金色眼鏡蛇（Cobra Gold）演習，去年共有29國參與，其中包括美國與南韓。為朝鮮半島可能發生戰爭做準備，是演習的宗旨之一。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070614