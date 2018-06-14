徐耀昌拜會證嚴 司馬限部落永久屋有望

然而兩部落52戶的安置遷村計畫，因村民無力負擔申貸配合款而延宕10餘年，縣府於民國99年向營建署、紅十字會協商，獲提供大陸捐贈88風災的剩餘組合屋，隔年啟用入住，才讓遷村部落居民有安心棲身之所。

苗栗縣政府表示，泰安鄉中興村司馬限部落於民國75年出現地層下陷滑落，83年擬定遷村計畫；象鼻村大安部落於民國88年921大地震倒塌，考量原地重建地基恐有塌陷之虞，決定另覓土地重建。

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣泰安司馬限部落組合屋已逾年限嚴重破損，縣長徐耀昌今天率團拜會慈濟證嚴上人，協請援助興建永久屋，初步獲慈濟基金會善意回應，允諾擇期派員會勘後研議。

由於組合屋年限只有5年，使用至今已出現損壞，徐耀昌為解決部落居民住的問題，今天率同原住民族事務中心主任陳世省、泰安鄉長劉美蘭、縣議員黃月娥等人赴花蓮拜會佛教慈濟慈善基金會，向證嚴上人及副總執行長林碧玉等人，當面尋求協助援建部落永久屋。

徐耀昌說，他走訪部落，看到組合屋地板露出許多斑駁與縫隙，天花板也因為潮濕，形成菌斑，令人不忍，期盼基金會伸援提供原住民長久安全的居住環境。

縣府表示，基金會允諾擇日派員前往兩部落重建基地辦理會勘後研議，縣府也將全力整合相關部門資源辦理重建計畫。（編輯：方沛清）1070614