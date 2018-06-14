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中央社

前手球國手裝瞎詐保 准暫緩發監執行

中央社2018/06/14 18:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄14日電）原名陳敬鎧的前手球國手陳宥憲涉裝瞎詐保險金案，高雄地檢署原通知今天發監執行，陳男報到後，檢察官考量已聲請再審和聲明異議，准予暫緩執行。陳男則感謝檢方給予機會。

曾與藝人蕭敬騰合拍公益廣告的陳宥憲被控裝瞎詐保，因詐欺罪判刑1年2個月定讞，雄檢今天通知報到發監執行。

陳宥憲下午1時許由家屬、民間司改會成員及辯護律師等人陪同下，向雄檢第二辦公室執行科報到。在報到前，由也是視障的律師李秉宏陪同召開記者會。

李秉宏表示，今天到現場就是替陳宥憲爭取暫緩執行及易科罰金。目前監獄的環境沒有為視障者提供適切的配套措施，而他也是視障者了解視障者到陌生、封閉和不友善的環境時，會很不好過。

李秉宏說，陳宥憲是中途失明者，好不容易適應盲人生活卻要入監，未來出獄後能否以現在的謀生能力重返社會，都有很大的疑問。

司改會法務主任黃盈嘉說，陳宥憲因車禍導致視力喪失，卻被控裝盲詐保被判刑，雖然刑度可以易科罰金，但檢方卻要求先返還保險金所得新台幣500多萬，否則不准易科罰金，必須入監，但相關保險理賠都用於治療眼疾，且因視力問題進監所後生活也將成問題，因此向檢方聲請暫緩執行，或者准予在未繳回500多萬元情況下，先讓陳宥憲繳納罰金。

談到這幾天不斷調適心情，陳宥憲數度哽咽，他說，家人非常擔心他，也很難過不知道下一步要怎樣調適，希望檢察官給他機會，讓他可以用分期的方式繳納罰金，讓他可以繼續在外面工作。

陳宥憲報到後，向檢方聲請暫緩執行，檢察官考量陳男身體狀況和已聲請再審，且對檢方命他繳回不法所得才准易科罰金聲明異議，因此准予暫緩執行。

陳宥憲在民國98年11月間在彰化市與施姓教師發生車禍受傷後，明知視力隔年2月間已恢復大半，並未達萬國視力0.01以下的殘廢程度，仍佯裝雙眼失明前往彰化基督教醫院求診。致不知情的院內眼科主治醫師陳珊霓陷於錯誤，出具其雙眼視力均在萬國視力0.01以下的診斷證明書，據以取得重度視障身心障礙手冊，向保險公司詐領保險金等款項，被依詐欺取財罪判刑1年2個月，可易科罰金42萬元，另追繳沒收不法所得522萬元定讞。（編輯：陳政偉/卞金峰）1070614

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