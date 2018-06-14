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影／藍營竹縣議員、鄉鎮市長登記截止　議長呼籲團結勝選

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/14 18:40
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中國國民黨107年新竹縣議員暨鄉鎮市長選舉提名登記到今(14)日下午4點截止，縣議員部分共有24人完成登記，鄉鎮市長部分共15人；其中縣議員部分登記人數銳減，許多國民黨籍現任議員都未登記，詭譎情勢讓人納悶，是否因縣長人選徵召楊文科，導致部分人選考慮將採「無黨籍」參選，以保留與其他政黨縣長候選人之合作空間？仍有待觀察。


▲新竹縣議長張鎮榮（右二）完成登記並呼籲黨內團結。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.14）

新竹縣議會議長張鎮榮上午率議會黨團議員陳正順、陳凱榮、鄭清漢、吳淑君等人前往縣黨部完成登記，並表示縣長人選經過紛紛擾擾後終於定案，希望黨內同志能夠團結一致，以爭取勝選為考量，為國民黨加油；黨部主委、副議長陳見賢也呼籲同志勿懷憂喪志，還是要以大局為重。陳見賢也說政治不是人生的全部，將不會參選議員，將好好安排下一波的生涯規劃。

除了縣長參選人是全國最後一個出爐外，新竹縣此次選情也充滿變數與異象；新豐鄉長目前傳出有意參選者已達7人，外界調侃「都快湊成兩桌麻將了！」現任縣議員楊敬賜在最後一刻登記回鍋參選竹北市長，由於他先前已經擔任過第6屆、第7屆兩任市長，此次又回馬槍挑戰爭取連任的現任市長何淦銘，又是一場拚戰。


▲國民黨新竹縣議員、鄉鎮市長登記截止，議長張鎮榮與主委陳見賢呼籲團結以求勝選。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.14）

在議員的部分更顯詭異，在竹北區應選出11席，原本評估高達25人有意參選，國民黨籍有意參選者一度達到10人之譜，但最後僅有3人登記，僅有一人是現任議員；而新埔鎮縣議員甚至無人登記，現任兩位國民黨籍議員竟然都缺席，讓人百思不解。

國民黨新竹縣長初選案已經搞得滿城風雨、舉國矚目，如今局勢，內部立委林為洲這顆未爆彈尚未拆除，外部又面臨民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩都與藍營關係千絲萬縷的怪象；是否因此產生「選邊站」效應，迫使部分縣議員參選人必須「看風向」採取無黨籍參選，以保留與其他政黨縣長候選人之合作空間？或許需要時間來證實。

關鍵字無黨籍新竹縣張鎮榮陳見賢
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