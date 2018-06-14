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中央社

南台灣豪雨特報 對菜價影響要觀察3天

中央社2018/06/14 18:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔、葉子綱台北14日電）氣象局對台南、高雄、屏東及台東發布豪雨特報；農委會表示，通常大雨連下3天後，短期葉菜較會受災，今天蔬菜均價沒有明顯波動，西螺果菜市場的非產季高冷甘藍漲價，當令空心菜跌價，不過，仍有民眾預期心理囤菜。

農委會官網顯示，今天台北果菜市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣24.5元，對比本週開市首日12日為24元，價格相當，尚無波動。

西螺果菜市場表示，連續高溫多日，部分蔬菜管理不易，產量縮減，但承購意願高，銷售順暢，蔬菜交易行情呈現漲多跌少趨勢；每天交易總量在900多公噸，均價格每公斤18元左右，漲跌幅度在每公斤0.5元左右

西螺果菜市場指出，非值產期的葉菜類、花果類等產量減少，承購意願高則價格上揚，高冷甘藍少部分品質佳者買氣升價格漲，部分葉菜如蕹菜（空心菜）等，正值產期供貨增、承購意願降則價格跌。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，今天菜市場上多數葉菜類一把約10多到20元就買得到；目前上市的高麗菜已經是高山產地的高麗菜，價格親民，在台北果菜市場交易均價每公斤10多元，比過去的20元以上便宜不少。

至於水果比較不怕下雨，蘇茂祥說，怕的是颱風；近期上市的鳳梨，每顆約50到60元；先前價格過低的香蕉則回穩，若是買5、6根一串約49元，也很平價；芒果方面，屏東產區採收進入尾聲，由台南接替採收上市，台南今年產量約減3成，菜市場每台斤約70多元。

台北市黃老太太表示，昨天聽到說大雨會下好多天，趕緊去菜市場買菜，10時左右，看到菜價沒有漲，但是菜攤上的菜賣得比平時要快。

目前水稻採收由南而北進行中，農糧署副署長莊老達說，台南水稻 快要收割完成了，嘉義以北還沒收割；大雨是否導致損失，要看大雨強度是否達到造成倒伏，如此會不利機器收割進行；其次要觀察大雨是否下太久，過久會使穗上發芽，則米就會發芽報廢。（編輯：陳清芳）1070614

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