又一新興市場貨幣不支倒地 巴基斯坦盧比半年內放貶三

在美國經濟復甦及聯準會升息的節奏下，資金回流美國，新興市場中又一個貨幣不支倒地。

巴基斯坦盧比近 6 個月以來，已經暴跌近 13%，該國工商業者開始擔心貨幣貶值恐怕將弱化外匯儲備。

週一 (11 日) 巴基斯坦國家銀行 (SBP) 允許盧比 (rupee) 貶值 3.65%，美元兌盧比來到 121，這是自 2017 年 12 月以來的第三次大幅貶值，去年 12 月和今年 3 月兩次貶值，幅度分別為 5% 和 4.5%。

巴基斯坦盧近半年來

EFG Hermes 巴基斯坦執行長 Muzammil Aslam 表示，近半年來貶值三次後，出口商不確定目前的貨幣貶值周期將持續？還是就此停止？