川金會引區域多邊競合 台灣居間需智慧

至於這次隱身幕後提供資訊與交通工具的中國，透過代理人北韓與美國過招，顯示出中國亞太地區主導地位的態勢穩固。他指出，北韓日後可能與北京建立「聯盟戰線」，有利未來北韓採取的經濟改革路線的發展。

國策研究院今天舉行「美朝峰會與亞太局勢變動」座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢表示，為因應川金會後局勢，區域各國間會更頻繁出現雙邊、多邊接觸，當中經濟、安全等各種顧慮也更複雜。

（中央社記者翟思嘉台北14日電）川金會落幕，但仍持續攪動東北亞局勢。學者指出，未來東北亞局勢將會充滿各種雙邊、多邊會談與競合，台灣身處其間，需要更多智慧。

翁明賢說，北韓有核武嚇阻、有可依靠中國的地緣優勢，內部獨裁體制也讓金正恩隨心所欲，因此促成「川金會」。相較北韓，台灣沒有過多優勢，在美中區域競逐中，如何避免成為被犧牲的棋子，必須運用更多智慧。

政治大學國際關係研究中心研究員袁易則提出，北韓創造局面，因為持有核武，反覆展示以逼迫眾人攤牌，台灣「需不需要一個政治上的核武」，也是一種思考方向。

國策研究院執行長郭育仁會中受訪表示，川金會後區域形式「外馳內張」，之後的區域間競合會更多，未來台灣的地位也會更重要。若美中再起紛爭，台灣會是雙方爭取的重點，此時可能會出現兩岸關係的突破點。

不過，針對川金會後美國是否將台海議題當做重點，部分學者則認為言之過早。政大國關中心特聘研究員李瓊莉表示，這次川金會更凸顯的是雙方領導人的個人特質，雙方問題是否邁向解決，仍要觀察。未來美國的重點應仍在與日澳印的結盟，及美中南海軍事競逐。

中華民國對外貿易發展協會副董事長劉世忠也說，「川金會只是未來整場賽局的序曲」，美國與北韓間的非核化談判才剛開始，川普爭取連任前的外交政策成果應首推北韓非核化，未來與美國與北韓的聯繫會相當密集。（編輯：邱國強）1070614