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貨車一天收到6張罰單　堪稱金門史上第一「衰」車

記者蔡若喬／金門報導2018/06/14 20:11
▲藍色貨車因車速太快，且車上油桶未綁妥，過彎時重心不穩而翻覆（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.14
▲藍色貨車因車速太快，且車上油桶未綁妥，過彎時重心不穩而翻覆（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.14

同一天內被連開6張罰單真的很衰，一輛3.5噸藍色中型貨車，今天(14)上午行經金門縣金城鎮吳厝路段，先是因駕駛無照又懸掛它車車牌遭警方攔下，被開了4張罰單，豈料該車下午無牌依舊上路，轉彎時車上油桶未綁妥，重心不穩在金寧鄉環島南路不慎翻覆，又被加開2張，前後6張罰單罰金上看3萬，這也讓貨車所屬公司欲哭無淚。

車禍現場，藍色中型貨車90度橫躺在路旁，車後斗零件、物品散落一地，疑似因過彎時車速太快不慎在環島南路二段桃園路口往昔果山軍用機場方向翻覆，還差一點撞上另一輛對向白色貨車。

駕駛及乘客第一時間從車內爬出，雖然毫髮無傷，但回憶起車輛翻覆的一瞬間車上工人依舊心有餘悸，說當時因為車上油桶未綁妥，過彎時傾倒才會導致貨車重心不穩而翻覆。

金城分局警備隊長白文川表示，這輛3.5噸的藍色中型貨車，今天上午行經環島西路吳厝路段，才剛因郭姓駕駛人駕照已註銷及懸掛它車車牌遭警方攔查，並查扣車牌及開罰，偏偏好巧不巧下午又翻車，這也難怪處理車禍員警到場後，一眼就認出車上工人，還半開玩笑的說「我們又見面了」、「無牌上路齁」。

藍色貨車先是因無照駕駛、領有牌照卻未依規定懸掛、使用它車牌照、牌照借它車使用，依違反道路安全處罰條例遭警方開罰4張罰單，後又因未懸掛車牌上路及貨物未繫緊，又收到2張罰單，同一天收到6張罰單，總罰金金額逼近3萬元，這輛貨車也堪稱金門有史以第一「衰」車。

關鍵字金門貨車翻覆收到6張罰單同一天
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