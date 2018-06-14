貨車一天收到6張罰單　堪稱金門史上第一「衰」車

同一天內被連開6張罰單真的很衰，一輛3.5噸藍色中型貨車，今天(14)上午行經金門縣金城鎮吳厝路段，先是因駕駛無照又懸掛它車車牌遭警方攔下，被開了4張罰單，豈料該車下午無牌依舊上路，轉彎時車上油桶未綁妥，重心不穩在金寧鄉環島南路不慎翻覆，又被加開2張，前後6張罰單罰金上看3萬，這也讓貨車所屬公司欲哭無淚。

車禍現場，藍色中型貨車90度橫躺在路旁，車後斗零件、物品散落一地，疑似因過彎時車速太快不慎在環島南路二段桃園路口往昔果山軍用機場方向翻覆，還差一點撞上另一輛對向白色貨車。