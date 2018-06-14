電商年中慶抽1元機車 訂單數拚增2倍

（中央社記者吳家豪台北14日電）電商業者開打年中慶檔期，蝦皮購物今天宣布推出不限金額消費滿3筆訂單，可參加用1元購買電動機車的抽獎，看好年中慶4天活動的訂單數將比平日增加2倍。

蝦皮購物今天宣布首度與迪士尼、皮克斯系列電影合作，從6月15日到7月20日在蝦皮24h購物中心消費，有機會獲得限量「超人特攻隊2」電影主題物流箱。

蝦皮購物年中慶將於6月18日到21日舉行，活動期間於蝦皮商城及蝦皮24h不限金額消費滿3筆訂單，可參加用1元購買電動機車的抽獎，蝦皮購物看好年中慶期間的訂單數將較平日增加2倍。