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電商年中慶抽1元機車 訂單數拚增2倍

中央社2018/06/14 18:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）電商業者開打年中慶檔期，蝦皮購物今天宣布推出不限金額消費滿3筆訂單，可參加用1元購買電動機車的抽獎，看好年中慶4天活動的訂單數將比平日增加2倍。

蝦皮購物今天宣布首度與迪士尼、皮克斯系列電影合作，從6月15日到7月20日在蝦皮24h購物中心消費，有機會獲得限量「超人特攻隊2」電影主題物流箱。

蝦皮購物年中慶將於6月18日到21日舉行，活動期間於蝦皮商城及蝦皮24h不限金額消費滿3筆訂單，可參加用1元購買電動機車的抽獎，蝦皮購物看好年中慶期間的訂單數將較平日增加2倍。

此外，網路家庭旗下PChome24h購物今年首度擴大年中慶促銷規模，首波於6月1日至4日的Apple品牌日活動業績相較平日成長逾7倍。

PChome24h購物宣布自即日起至6月23日推出年中慶加碼活動，除了線上商品下殺1.1折起外，更釋出聯名卡獨享回饋，包括P幣、儲值加碼金、銀行刷卡金等，並延續去年雙11檔期的互動新模式，將於6月16日舉辦「PChome 18週年慶仲夏狂音樂」實體活動。

Yahoo奇摩年中慶則已從5月31日起跑，活動期間祭出最高19%回饋，並推出線上無卡分期專案，看好將帶動整體業績成長兩位數。（編輯：郭萍英）1070614

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