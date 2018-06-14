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中央社

兩岸僵局核心 陸委會：陸不願正視中華民國存在

中央社2018/06/14 18:44
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北14日電）對於兩岸關係陷入僵局，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天強調，核心邏輯是中國大陸不願正視中華民國客觀存在事實，也不肯正視台灣人民對民主價值與制度的堅持。

對於朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內包括台海風險等安全議題的說法，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天說，「這是一廂情願的『神邏輯』，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。」

行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，有媒體詢問邱垂正對於馬曉光的說法有何評論。

邱垂正表示，當前區域情勢快速變遷，對於台海與亞太情勢發展，中國大陸不能誤判情勢。兩岸關係僵局核心邏輯是由於中國大陸不願正視中華民國客觀存在事實，也不肯正視台灣人民對民主價值與制度的堅持。

馬曉光昨天還提到，「台獨勢力是台海和平穩定的最大威脅，是對台灣同胞利益和中華民族整體利益的最大危害。」

邱垂正則表示，中國大陸不負責任歸責台灣，用非正常態度看待兩岸關係，終將作繭自縛、自食惡果。

對於陸方批評政府限縮兩岸交流，邱垂正則強調，政府僅針對來台具特定政治目的的中國大陸高官進行嚴審，對一般陸客來台觀光、陸生來台就學、或一般性專業、商務交流等案件，維持現行開放作法。

他表示，真正限制、阻礙兩岸交流的是陸方自行設下的政治障礙，包括減少陸客、陸生來台，限制台灣不同政治立場學者赴陸交流等。「事實勝於雄辯，是非不容顛倒，水落終會石出」。

邱垂正並奉勸中國大陸謹言慎行，修正錯誤邏輯，早日透過不預設政治前提的溝通對話化解紛歧。（編輯：邱國強）1070614

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