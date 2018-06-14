兩岸僵局核心 陸委會：陸不願正視中華民國存在

（中央社記者繆宗翰台北14日電）對於兩岸關係陷入僵局，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天強調，核心邏輯是中國大陸不願正視中華民國客觀存在事實，也不肯正視台灣人民對民主價值與制度的堅持。

對於朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內包括台海風險等安全議題的說法，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天說，「這是一廂情願的『神邏輯』，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。」

行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，有媒體詢問邱垂正對於馬曉光的說法有何評論。