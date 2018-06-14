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中央社

阿里山6大主題旅遊 進軍香港國際旅展

中央社2018/06/14 18:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義縣14日電）阿里山6大主題旅遊今年進軍香港國際旅展，主辦單位規劃12條精緻遊程，同時安排鄒族古謠吟唱，並提供茗茶、咖啡，會場充滿濃郁的原鄉風情。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，香港國際旅展13日至17日舉行，阿管處今年首次參展，並以「茶、咖啡、原民、生態、鐵道、浪漫」為6大旅遊主題。

阿里山國家風景區管理處長馬惠達表示，為了參加香港國際旅展，阿管處邀請來自阿里山鄒族「跳動的山林」舞團，以傳統舞蹈與古謠吟唱傳誦鄒族生命的起源。

馬惠達指出，「跳動的山林」舞團曾獲阿里山第2屆「明日之星」樂舞競賽雙料冠軍，另外還請阿里山特富野部落的「伍鉉樂團」以渾厚的嗓音帶領群眾感受動人優美的鄒族歌謠文化演唱。

曾獲兩岸「高級茶藝師」冠軍的茶農洪崇倫，則在會場沖泡阿里山高山茶供民眾品嘗，展現精湛茶藝；參展單位也提供來自北回歸線海拔1300公尺生產的阿里山咖啡供民眾試飲。

為了讓國際旅客進一步認識阿里山6大主題旅遊，阿管處也邀請香港旅遊部落客麥凱雯，在旅展演講廳分享到阿里山必去的好吃好玩景點。

馬惠達表示，阿管處這次也行銷阿里山日出印象音樂會、四季茶會、櫻花季、紫藤花季、螢火蟲季、國際賞鳥大賽、神木下婚禮、生命豆季（鄒族傳統婚禮體驗）、部落鄒年慶、原民樂舞交流等活動，歡迎國內外旅客將阿里山列入旅遊必玩必賞景點。（編輯：施燕飛）1070614

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