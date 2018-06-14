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中央社

376台詐嫌被遣陸 陸委會盼兩岸合作瓦解犯罪

中央社2018/06/14 18:46
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北14日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，截至目前，共有376名台籍電信詐騙嫌犯被遣送中國大陸關押。兩岸應透過司法合作才能落實瓦解犯罪集團。

29名台灣人2016年9月因涉及電信詐騙，從亞美尼亞被遣返中國大陸。中國廣州市花都區人民法院昨天一審宣判主嫌陳俊志、林宗儒有期徒刑11年和10年6個月，其餘27名被告人有期徒刑3至10年不等，併科罰金。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，媒體提問目前在中國大陸遭關押的台籍電信詐騙犯狀況。

邱垂正指出，目前共有376名台籍嫌犯從其它國家被遣送中國大陸關押，分別來自肯亞、馬來西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼、菲律賓、西班牙等8國。

他表示，政府與其它國家合作遣送回台的電信詐騙嫌犯有591人。很遺憾中國大陸沒有與台灣充分合作，兩岸如果要落實瓦解犯罪集團必須透過司法合作，否則無法根絕犯罪。

根據陸委會資料，遭遣送中國大陸的376名台籍嫌犯中，從肯亞遣送的為50人、馬來西亞71人、柬埔寨67人、亞美尼亞78人、越南4人、印尼26人、菲律賓78人、西班牙2人。

除了亞美尼亞29人於昨天宣判外，北京市高級人民法院3月二審分別裁定駁回涉入肯亞跨國電信詐騙案的台灣籍嫌犯上訴，維持原判及准予撤回上訴。兩名台籍主嫌張凱閔、林金德仍被判有期徒刑15年。（編輯：邱國強）1070614

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