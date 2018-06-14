豪雨來襲！災害應變中心嚴陣以待　3大因素應變難度增加

因應豪雨來襲，0613豪雨中央災害應變中心今（14）日下午召開第一次工作會議。應變中心指出，這次的應變難度增加，主要因為台灣久旱未雨，水庫無法提前洩洪，加上鋒面時間會拉得很長，以及後面又有熱帶性低氣壓形成，一旦變成颱風，等於是在台灣家門口等3大因素。指揮官經濟部長沈榮津指出，相較以往，掌握情資提前應變更為重要。

中央災害應變中心指出，這次天候型態詭譎異常，使的應變難度增加，主要有3大原因，首先是過去颱風豪雨來襲之前，為防災滯洪，水利署會先對各水庫進行調節性洩洪，增加滯洪空間，但今年台灣久旱未雨，水庫本身就亟待降雨解渴，因此無法提前洩洪因應。