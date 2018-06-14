今日娛樂爆／曾國城認只會撩妹交朋友　遇到老婆才被馴服

主持人曾國城日前受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪在市場賣花的許桂招和她的家人，聊到結褵10多年的老婆，曾國城坦言自己是個獨善其身的人，對談感情有很大的障礙，稱自己對經營家庭和感情都不懂，笑說只會「撩妹和交朋友」，「一直以來覺得自己像野馬，能夠跟我在一塊的應該就是馴獸師了！」表示直到遇見老婆才有很大的改變，他透露結婚前幾年看著鏡子裡的自己發呆，連自己都不認識自己，「我覺得我變太大」，還說：「真的遇到一個生命中的人，我就知道了！」本集內容於6月15日晚間9點在公視頻道播出。



▲曾國城開心與粉絲合影。（圖／公視提供 , 2018.06.14）

蕭秉治被告白差點淚崩 鼓鼓現身爆料兄弟是吃貨

創作歌手蕭秉治（廷廷）昨（13）日在成都舉行新專輯《凡人Mortal》作品分享會，現場演唱同名主打〈凡人〉、〈愛過你有多久就有多痛〉兩首夯曲，當播放粉絲偷偷錄製的告白影片，蕭秉治感動的差點掉下男兒淚，而歌手鼓鼓也現身站台力挺好兄弟，兩人合唱MP魔幻力量時期的金曲〈偷偷的〉，讓歌迷回味不已。已經發過個人專輯的鼓鼓也傳授經驗給蕭秉治，現場還以「最佳經紀人和宣傳」之姿替兄弟擦汗，要讓蕭秉治保持在最佳狀態，此外鼓鼓還帶大肉粽要給蕭秉治的新專輯「包中」，卻爆料蕭秉治在MP時「不是上廁所就是吃東西」，讓現場粉絲一陣爆笑。



▲蕭秉治（左）舉辦新專輯分享會，好兄弟鼓鼓現身力挺。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.14）

Wanna One推新輯邀大咖助陣 成員響應冰桶挑戰

由11位成員組成的南韓夯團Wanna One，自出到以來專輯銷量屢創佳績，繼上一張迷你專輯，近日又將推出特別專輯《1÷x=1 (UNDIVIDED)》，並以小分隊的方式與歌壇大咖合作，除了主打歌〈Light〉外，成員分成四小隊，並請到Nell、Dynamic Duo、Heize和Zico為成員打造新歌，每個人都有不同風格的表現。而Wanna One也加入近來南韓眾星響應的冰桶挑戰，尹智聖、李大輝、姜丹尼爾都接到其他藝人的點名，紛紛在官方IG上傳挑戰影片，其中被N.Flying光珍、Apink南珠點名的邕聖祐雖然沒有真的淋冰水，但卻默默地捐了善款，低調做慈善。Wanna One特別專輯《1÷x=1 (UNDIVIDED)》6月15日開始搶購，7月13日全台發行。



▲Wanna One推出特別專輯，邀請樂壇大咖跨刀合作。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.14）

赴格陵蘭採訪遇亂流 林宏宜驚：「離死亡最近」

TVBS國際特派員林宏宜、攝影記者連裕閔，日前為拍攝《格陵蘭冰山危機》專題遠征北極圈，由於當地體感溫度只有零下16度，讓兩人凍到無法動彈，而格陵蘭正逢冰山融化時期，在溫差極大的情況下，冰山上方亂流多，使得採訪團隊的直升機空拍時劇烈搖晃，讓有無數次搭機經驗的林宏宜直說是採訪以來離死亡最近的一次！在物資缺乏的格陵蘭吃飯也是挑戰，兩人因為忙於採訪而錯過採購食物的機會，直到晚上要去買的時候竟只剩下一根爛香蕉和兩顆爛蘋果，讓他們只能以自己帶的泡麵與真空包米飯果腹，讓林宏宜在回台的班機上吃到滷肉飯時感動到快掉淚！《格陵蘭冰山危機》6月16日晚間21︰00、6月17日下午15︰00在TVBS新聞台播出。



▲TVBS記者林宏宜（右）與攝影記者連裕閔為拍攝專題遠征格陵蘭北極圈。（圖／TVBS提供 , 2018.06.14）

百老匯演員加入《軍師聯盟2》 演出諸葛亮坦言「很害怕」

古裝大戲《軍師聯盟2虎嘯龍吟》除了前系列的主角吳秀波挑主線，此次新加入飾演諸葛亮的百老匯演員王洛勇，王洛勇謙虛表示：「我是一個專業演員，而不是明星。」對於演出諸葛亮這個角色，王洛勇坦言「心情很害怕」，他表示之前都在國外教戲劇，對於歷史只剩兒時記憶，但因為角色太吸引他，所以就決定接演，他坦言私下的他和智勇多謀的諸葛亮完全不同，「我是個好動的人，身心都不是那麼接近這角色。」王洛勇的家人也很贊成他接下角色，他透露兒子本身有玩三國遊戲，所以很想看自己的父親會怎麼演。《軍師聯盟2虎嘯龍吟》於6月18日起晚間8點在中視首播。



▲百老匯演員王洛勇在《軍師聯盟2》飾演諸葛亮。（圖／中視提供 , 2018.06.14）