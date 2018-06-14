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運動腕錶首辦街頭籃賽　免報名費、前三名獲手錶

體育中心／綜合報導2018/06/14 19:04
▲運動腕錶品牌G-SHOCK將在暑假首度舉辦「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」。（圖／主辦單位提供）
▲運動腕錶品牌G-SHOCK將在暑假首度舉辦「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」。（圖／主辦單位提供）

運動腕錶品牌G-SHOCK為2018年歡度35周年之際，將在暑假首度舉辦「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」，首次賽事除免報名費外更備有高額獎金，賽事前三名隊伍還可獲贈G-SHOCK新款手錶。四強決賽更將獨步全台，於台北街頭打造跨界無極限之籃球街頭派對，一同決戰台北夏日街頭。

CASIO G-SHOCK首度在台北舉辦「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」籃球賽事，賽事共分高中男子組與公開男子組，並於台北四個戶外指標球場舉行預賽。預賽日期與球場分別為7月14日台大新生南路籃球場、7月21日板橋第二體育場籃球場、7月28日天母運動公園籃球場，以及8月4日台科大戶外籃球場。每站各組共8隊優勝隊伍，即可晉級於8月底所舉辦的「榮耀之夜」四強決賽。

各組冠軍隊伍將可獲贈新台幣2萬元與G-SHOCK GMW-B5000D-1腕錶，並有機會成為G-SHOCK STORE, TAIPEI的櫥窗人物；而亞軍與季軍亦可分別獲贈獎金新台幣1萬5仟元、新台幣1萬元和G-SHOCK新款手錶。

「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」賽事採網路報名，即日起至7月8日止，凡於活動網站填寫相關資料，並按讚加入「CASIO G-SHOCK」FB官方粉絲團或追蹤「gshock_tw__official」IG台灣官方帳號，即可免費報名參加。比賽當天報到成功後，每位參賽者還可得到G-SHOCK新潮運動背包一個。此外，台灣卡西歐更將於6月29日以手機簡訊發送神秘好禮訊息給每位參賽者，優惠與好禮一併享有，提供參賽者最佳的夏日街頭回憶。

本次賽事資格限制，106學年度曾是HBL甲級與UBA公開一級的球員，以及曾參與過SBL等職業聯賽的球員，皆不可報名參賽。高中組為民國89年8月1日~民國91年8月1 日生；公開組為民國89年7月31日前出生，

每人每隊限報名一站，不得重複報名。

 

關鍵字g-shock 3x3街頭霸王戰2018
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