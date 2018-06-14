NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈一卡通推世足賽版紀念卡屏東雨勢漸強災害應變中心二級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

南亞博覽會昆明開幕 貿協率178台商攻陸

中央社2018/06/14 18:55
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北14日電）2018年中國南亞博覽會今天開幕，貿協帶領178家台商籌設台灣館，展出台灣精品、農產食品、文創禮品、生活用品及美妝生技等5大類產品，參展規模為本次博覽會參展團之冠。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，貿協秘書長葉明水今天主持台灣館開幕式指出，中國大陸（含香港）去年占台灣出口比重達4成，是台灣最大出口市場，也是貿協拓銷重點之一，今年辦理拓銷相關活動達51項，積極協助業者爭取中國大陸13億人口商機。

這次台灣館中的焦點之一─「台灣精品館」以台灣高科技產業優勢，瞄準博覽會舉辦地點昆明的運動風氣，以母嬰保健、智慧科技及運動樂活為3大主軸，展出32家廠商、100件台灣精品得獎產品。

貿協表示，台灣精品近兩年與神腦國際合作在昆明開設台灣生活體驗館，促成15家台灣品牌、200多件產品落地銷售，今年7月將進駐昆明世紀金源購物中心。

而在這次台灣館中占地最大的農產食品區，除嚴選台灣在地特色食材，並針對雲南近70萬穆斯林推出獲清真認證產品，滿足中國大陸各類消費者需求。

文創禮品區、生活用品區及美妝生技區也分別順應當地需求展出具台灣特色、或高科技技術研發產品。

為協助業者搶攻大陸商機，貿協11月將再帶團參加上海舉辦的首屆「中國國際進口博覽會」，該展預計邀請全球100個國家參展，目標成為「買全球、賣全球」的重要平台。（編輯：趙蔚蘭）1070614

376台詐嫌被遣陸 陸委...日媒：上銀百億日圓神戶設廠...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan