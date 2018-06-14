金金併一次一家為限 最快第4季可申請

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）金管會推動金融整併，主委顧立雄表示，金金併發動主體為金控或銀行，採自願性公開收購，原則一次一家，並給予資本計提優惠，法規最快10月底完成修正，業者屆時可申請。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天主持金管會端午記者茶會，對於外界關注的金金併議題，顧立雄表示，金融整併發動主體以金控或銀行為主，採自願性公開收購的方式，讓小股東也能參與併購，即業者獲准併購後，3個月內對被收購對象的持股須達10%以上。

顧立雄說明，依證券交易法規定，採公開收購制度者，須在50天內取得被收購公司已發行股份總數的20%，但金金併是先提供參股合作機會，首次持股門檻為10%以上，之後再推動整併，因此，金金併不適用公開收購，是屬於自願性公開收購。