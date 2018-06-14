接診逾一甲子 屏科大獸醫教學醫院揭牌

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）在日治時代是「馬病舍」的屏東科技大學動物醫院，自1950年起開始對外接診服務至今，已超過一甲子，去年底升級獸醫教學醫院，成為南部動物醫療和教學重鎮，今天正式揭牌。
屏科大動物醫院頗有歷史，在日治時期是屏科大前身屏東農業學校的「家畜病院」，當時診治對象以馬為主，又稱為「馬病舍」。1945年改名為「家畜診療所」，都還是學生實習的場域；1950年改名「家畜醫院」開始接外診；1986年在現在校地蓋大樓，並在1988年更名「動物醫院」。
接外診超過一甲子的「動物醫院」，去年底升級為獸醫教學醫院，瀚興群裕公司及仁寶電腦工業公司分別捐贈「影像系統主機組」及「高階氣體麻醉機」，讓教學醫院的設備更充實，成為南部動物醫療和教學重鎮，今天正式揭牌。
校長戴昌賢在揭牌儀式中頒發感謝狀給瀚興群裕和仁寶2家公司。他表示，動物醫院能提升為獸醫教學醫院，要感謝校友及企業對學校支持，讓動物醫院能擁有先進的好設備，希望能成為全台最好的獸醫教學醫院。
獸醫教學醫院院長劉世賢表示，近年來家庭結構改變，毛小孩地位提升，獸醫需求大幅增加，獸醫教學醫院與地方相關獸醫師公會、協會進行一連串繼續教育課程，提升國內獸醫師整體水準，未來將持續投入更多軟硬體設備，扮演稱職的地區教學醫院角色。
劉世賢說，瀚興群裕公司捐贈的「影像系統主機組」，可搭配不同的內視鏡來呈現動物體內的影像，讓就醫的動物能透過影像判讀確診病灶，降低手術風險；仁寶公司捐贈的高階氣體麻醉機為工作站型態，可選擇6種正壓換氣模式，測定動物呼吸循環狀態，全程監控手術時動物的身體變化。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070614