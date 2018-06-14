接診逾一甲子 屏科大獸醫教學醫院揭牌

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）在日治時代是「馬病舍」的屏東科技大學動物醫院，自1950年起開始對外接診服務至今，已超過一甲子，去年底升級獸醫教學醫院，成為南部動物醫療和教學重鎮，今天正式揭牌。

屏科大動物醫院頗有歷史，在日治時期是屏科大前身屏東農業學校的「家畜病院」，當時診治對象以馬為主，又稱為「馬病舍」。1945年改名為「家畜診療所」，都還是學生實習的場域；1950年改名「家畜醫院」開始接外診；1986年在現在校地蓋大樓，並在1988年更名「動物醫院」。

接外診超過一甲子的「動物醫院」，去年底升級為獸醫教學醫院，瀚興群裕公司及仁寶電腦工業公司分別捐贈「影像系統主機組」及「高階氣體麻醉機」，讓教學醫院的設備更充實，成為南部動物醫療和教學重鎮，今天正式揭牌。