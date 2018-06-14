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川金會聯合聲明 學者：非核化欠缺關鍵細節

中央社2018/06/14 19:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡14日專電）「川金會」落幕後，學者分析認為，這次峰會雖獲國際肯定，為朝鮮半島帶來和平希望，但「非核化」僅見諸原則性文字，關鍵細節付之闕如，長期發展仍待觀察。

美國總統川普和北韓領導人金正恩12日在新加坡舉行兩國在任領導人的史上首次高峰會。雙方會後簽署聯合聲明，其中，外界關切的非核化議題，北韓在這份聯合聲明中重申遵守2018年4月27日「板門店宣言」，承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化。

華府的政治風險顧問方恩格（Ross DarrellFeingold）向中央社記者表示，如果與川金會前外界懷疑究竟會達成何種協議，川普甚至是否談不攏而拂袖而去等揣測相較，這次川金會的結果已算是一個相當好的開始。

他指出，從聯合聲明文字觀察，北韓由於需要經濟與醫療協助，以及緩和聯合國的制裁，北韓在短期或中期會朝向非核化方向努力，不會只有表面文章，會有能夠向國際社會證明的更具體行動，長期發展仍待觀察。

馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山表示，川金會達成的聯合聲明只是一個「開端」，對外界關心的非核化僅具有原則性框架，朝鮮半島未來局勢發展，仍須視雙方具體行動才能進一步研判。

捷克中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽指出，川金會象徵著冷戰後出現消融跡象的最後一塊寒冰。雙方會談雖融洽，但不論從非核到停止貿易封鎖，抑或從敵意轉成友好狀態，仍有很一段路要走。

他表示，金正恩透過川金會獲得更多「政治紅利」，鞏固北韓民眾效忠金氏政權。

研究東亞區域安全情勢的台灣亞太防務研究中心研究員黃惠華認為，川金會雖為美國與北韓關係開闢新局，金正恩也承諾啟動無核化，但兩國間仍存諸多深層矛盾，諸如經濟制裁、美軍駐軍、美韓同盟等問題，仍需要時間解決。

根據黃惠華分析，雖然金正恩簽署聯合聲明釋出善意承諾美國條件，非核化的關鍵細節似仍態度保留，如果以北韓昔日行為模式觀察，不排除仍有出爾反爾的可能性。因此，如何檢驗金正恩的可信度，仍需要長時間觀察，北韓依然還是影響區域安全與穩定的變數。

另外，對於聯合聲明中提及承諾要建立新的美國與北韓關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望，新加坡南洋理大學中文系講師李氣虹認為，這完全是一種「創造性模糊」文字敘述，所謂新的關係也只是相對於昔日兩國的劍拔張弩張、敵對的態度與立場。（編輯：高照芬）1070614

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