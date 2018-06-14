昔贈救護車今捐AED 金三榮功德圓滿

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）繼6年前捐贈救護車給金門縣消防局後，金三榮建設公司今天再捐贈一組自動體外心臟電擊去顫器（AED），配置在當初捐贈的救護車上，讓這輛救護車裝備更齊全，功德圓滿。

AED捐贈啟用儀式下午在消防局金寧消防分隊舉行，由副縣長吳成典主持，金三榮建設公司董事長陳含英和董事林榮輝出席，地方人士、消防人員及義消多人觀禮。

消防局透露，6年前，金三榮捐贈救護車時，法令並未規定一般型救護車應配置AED，但陳含英一直念念不忘要配置AED的事；後來聽說法令修正，規定一般型救護車也要配置AED，於是主動聯繫消防局，希望再捐贈一組AED，讓這輛救護車的裝備齊全，功德圓滿。