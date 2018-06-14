屏東雨勢漸強災害應變中心二級開設　國軍備戰嚴陣以待

受到梅雨滯留鋒面加上西南氣流雙重夾擊，氣象局發布豪大雨特報，屏東地區今(14)日上午開始降下大雨，屏東佳冬短短一小時的雨量就高達43.5毫米，經濟部水利署已針對佳冬鄉發布一級淹水警戒。屏東縣長潘孟安也在第一時間前往視察林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察抽水機佈建及運作情形，縣府在下午5時30分成立災害應變中心二級開設。

潘孟安表示，縣府與水利署、七河局、各地鄉鎮公所等單位，近日已針對沿海低窪地區所抽水機佈建及運作，清晨獲得西南氣流可能轉變為輕度颱風的訊息，不論登陸與否，屏東都是在受影響範圍內，尤其枋寮、林邊、佳冬羌園等沿海地區原本就地勢低窪，加上三工處在當地施作路面墊高工程造成積水，已要求三工處等工程單位加強排洪，做好全面防範措施，把豪大雨所帶來的影響與災害降到最低，並要求盡速完工。