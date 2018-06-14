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屏東雨勢漸強災害應變中心二級開設　國軍備戰嚴陣以待

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/14 19:52
▲第四作戰區針對地勢低漥、易淹水區域完成救災機具及人員整備。（圖／第四作戰區提供,2018.06.14）
▲第四作戰區針對地勢低漥、易淹水區域完成救災機具及人員整備。（圖／第四作戰區提供,2018.06.14）

受到梅雨滯留鋒面加上西南氣流雙重夾擊，氣象局發布豪大雨特報，屏東地區今(14)日上午開始降下大雨，屏東佳冬短短一小時的雨量就高達43.5毫米，經濟部水利署已針對佳冬鄉發布一級淹水警戒。屏東縣長潘孟安也在第一時間前往視察林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察抽水機佈建及運作情形，縣府在下午5時30分成立災害應變中心二級開設。 

潘孟安表示，縣府與水利署、七河局、各地鄉鎮公所等單位，近日已針對沿海低窪地區所抽水機佈建及運作，清晨獲得西南氣流可能轉變為輕度颱風的訊息，不論登陸與否，屏東都是在受影響範圍內，尤其枋寮、林邊、佳冬羌園等沿海地區原本就地勢低窪，加上三工處在當地施作路面墊高工程造成積水，已要求三工處等工程單位加強排洪，做好全面防範措施，把豪大雨所帶來的影響與災害降到最低，並要求盡速完工。


▲佳冬鄉台17線羌園段在14日上午一度淹水，縣長潘孟安（左）視察淹水路段，並請第3區養護工程處加強排洪。（圖／屏東縣政府提供,2018.06.14）

第四作戰區表示，目前已完成預置點26處與926員預置兵力，以及抽水機、膠舟、V150裝甲運兵車、AAV7兩棲突擊車與 CM32雲豹八輪裝甲車等救災機具8類53項預置整備；現階段已派遣機步333旅、第四地區支援指揮部150餘員及車輛機具共7類33項，進駐屏東佳冬、林邊、東港、高雄那瑪夏、桃源、六龜、茂林及甲仙等高風險潛勢地區，待命協助執行鄉民預防性撤離及支援各項防災任務，確保民眾生命財產安全。

 
▲第四作戰區針對地勢低漥、易淹水區域完成救災機具及人員整備。（圖／第四作戰區提供,2018.06.14）

另外，由於屏東縣14日清晨起風雨逐漸加大，東港沿海地區也出現浪高2米、及5級陣風，造成海面風浪大，往返東港與小琉球的東琉線交通船，也陸續在中午前發出末班船後停駛。 

關鍵字梅雨西南氣流佳冬兩棲突擊車災害應變潘孟安
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