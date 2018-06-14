NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏東雨勢漸強災害應變中心二級開設意外導致雙腳全斷　他帶4幼兒擺攤8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

對金融整併樂觀其成 許虞哲：不主動推公公併

鉅亨網2018/06/14 19:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

財政部今 (14) 日舉行 2018 年端午節記者會，針對金管會主委顧立雄放寬金控併購金控門檻，但僅限「民民併」一事，財政部長許虞哲表示，財政部是公股管理機關，不可能主動推動「公公併」，但若公股行庫評估後，認為整併綜效很高，財政部也樂觀其成，不過基本上，目前金管會規範的還是民民併。

為了鼓勵金融整併，金管會日前公布金金併主要有三大方向，包括第一是以金控為主體發動，且首次參股比率由 25% 降到 10%；第二非合意併購適用；第三僅限定金融業民民併，不觸及公民併、民公併和公公併。

財政部今日舉行端午節記者會，外界關注財政部對於金融整併的看法，對此，許虞哲表示，金管會主委顧立雄講的很清楚，這次推動金融整併只有民民併，效果好不好還言之過早。至於公股未來會不會加入，若從公司治理來看，若整併效果好、綜效提高，財政部樂觀其成，但還是以金管會題的民民併為優先。

許虞哲也強調，財政部不會主動推動公公併或公民併，因為財政部是公股管理機構，並不是實際的經營者，應該由 9 家公股行庫自行評估是否有整併的需求，因為公股銀行最清楚自己的未來經營走向。

此外，針對金管會先前提到，以後官員不該轉任公股行庫當董總，對未來公股管理會有什麼影響，許虞哲回應，公股銀行董總都是行政院指派，因此，最後權限還是在行政院。

至於外界關注純網銀執照三搶二議題，其中對於兆豐銀擬攜手一銀，和中華電信結盟，爭取純網銀執照，許虞哲認為，9 家公股行庫從資產等各方面來說都還不錯，若能與其他企業結合，財政部同樣樂觀其成。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字許虞哲財政部公公併純網銀金管會金融公股行庫headline
麗豐-KY今年強攻中國2、...陳哲芳交棒!愛之味由陳冠翰...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan