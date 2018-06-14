對金融整併樂觀其成 許虞哲：不主動推公公併

為了鼓勵金融整併，金管會日前公布金金併主要有三大方向，包括第一是以金控為主體發動，且首次參股比率由 25% 降到 10%；第二非合意併購適用；第三僅限定金融業民民併，不觸及公民併、民公併和公公併。

財政部今 (14) 日舉行 2018 年端午節記者會，針對金管會主委顧立雄放寬金控併購金控門檻，但僅限「民民併」一事，財政部長許虞哲表示，財政部是公股管理機關，不可能主動推動「公公併」，但若公股行庫評估後，認為整併綜效很高，財政部也樂觀其成，不過基本上，目前金管會規範的還是民民併。

財政部今日舉行端午節記者會，外界關注財政部對於金融整併的看法，對此，許虞哲表示，金管會主委顧立雄講的很清楚，這次推動金融整併只有民民併，效果好不好還言之過早。至於公股未來會不會加入，若從公司治理來看，若整併效果好、綜效提高，財政部樂觀其成，但還是以金管會題的民民併為優先。

許虞哲也強調，財政部不會主動推動公公併或公民併，因為財政部是公股管理機構，並不是實際的經營者，應該由 9 家公股行庫自行評估是否有整併的需求，因為公股銀行最清楚自己的未來經營走向。

此外，針對金管會先前提到，以後官員不該轉任公股行庫當董總，對未來公股管理會有什麼影響，許虞哲回應，公股銀行董總都是行政院指派，因此，最後權限還是在行政院。

至於外界關注純網銀執照三搶二議題，其中對於兆豐銀擬攜手一銀，和中華電信結盟，爭取純網銀執照，許虞哲認為，9 家公股行庫從資產等各方面來說都還不錯，若能與其他企業結合，財政部同樣樂觀其成。