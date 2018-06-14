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麗豐-KY今年強攻中國2、3線城市

鉅亨網2018/06/14 19:18
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美容連鎖商麗豐 - KY(4137-TW) 董事會決議，訂定除息基準日為 8 月 1 日，除息交易日為 7 月 26 日，每股現金股利 8.0427 元。展望今年，麗豐 - KY 表示，中國龐大的美容通路市場尚未飽和，將更積極往中國 2、3 線城市及開發中地區開發空白市場發展。

麗豐 - KY 表示，公司規劃了經營策略三部曲，從傳統美容通路服務出發，再升級跨入醫美，整合抗衰老及再生醫學，進而將醫學、科學、美學融入消費者的健康生活，提供消費者全方位的美麗服務，不僅要坐穩美容業的龍頭地位，更要積極打造屬於集團的美業產業鏈。

麗豐 - KY 指出，旗下克麗緹娜連鎖加盟商的拓展及經營模式從 2016 年調整以來，效益逐漸發酵，目前克麗緹娜全球總店數已達 4270 家，未來將以「精耕細作」的方式對現有加盟店進行深化管理，包括強化培訓機制以提高服務人員素養，以發揮公司專業產品線優勢。

另外麗豐 - KY 也啟動，醫美事業的自有品牌「雅樸麗德」，其中北京旗艦店已正式在今年 6 月開幕營運，未來醫學美容領域的營運策略，除了將自有雅樸麗德品牌與全球最大的醫療雷射公司科醫人 (LUMENIS) 聯手合作，成立雅樸麗德科醫人私密標準化中心、雅樸麗德科醫人光電臨床應用中心，同時將現有產品和抗衰老及再生醫學相結合，布局全中國的輕醫美網絡體系。

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