美升息態度轉鷹 外資大砍144億元今年第8大量 電

台股今 (14) 日遭遇美國升息態度轉鷹派，終場大跌 159.23 點，以 11013.98 點作收，險守 11000 點大關。三大法人部分，外資及陸資大舉賣超 144.36 億元，外資自營商買超 0.7 億元，投信賣超 7.96 億元，自營商自行賣超 3.25 億元，自營商避險賣超 10.69 億元，合計賣超 166.26 億元。外資今天賣超金額為今年第 8 大，電子三雄及富邦金、國泰金，全遭外資大賣。

期貨部分，三大法人則是全面轉空，外資大舉減碼多單 5958 口，淨部位多單降到 43611 口；投信加碼空單 569 口，淨部位空單來到 25687 口；自營商加碼空單 340 口，淨部位空單來到 5260 口，合計三大法人減碼多單 6867 口，淨部位多單為 12664 口。