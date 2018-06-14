圖輯／李沛旭、JR紀言愷 、 祖雄比拚《冠軍大叔》

▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男祖雄力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男祖雄力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）
▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）