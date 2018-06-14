NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈天有異相？青島瘋傳「海鮮雨」GAI邀歌迷合唱　頑童現身力挺8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

圖輯／李沛旭、JR紀言愷 、 祖雄比拚《冠軍大叔》

圖輯／記者林柏年2018/06/14 20:47

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷、祖雄、李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男李沛旭力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男祖雄力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男祖雄力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

  • ▲韓國熱血感人電影「冠軍大叔」首映會，特別邀請健身型男JR紀言愷力挺站台，現場示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》今(14)日舉行首映會，現場請到擁有健壯好身材的李沛旭 、JR紀言愷、 祖雄三人站台。三位各自說出自己最滿意的部位，李沛旭滿意的是自己的背部 、JR則喜歡自己的手臂、 祖雄自認全身都滿意。活動現場還準備了18至22公斤重的啞鈴，請三位舉起啞鈴展現平時鍛鍊的手臂線條，力拼馬東石大肌肉。

關鍵字冠軍大叔李沛旭jr紀言愷祖雄
林志玲報喜訊　悄悄完成這件事！馬東石用肌肉比愛心　狂喊：我愛你

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan