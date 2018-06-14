圖輯／李沛旭、JR紀言愷 、 祖雄比拚《冠軍大叔》

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》今(14)日舉行首映會，現場請到擁有健壯好身材的李沛旭 、JR紀言愷、 祖雄三人站台。三位各自說出自己最滿意的部位，李沛旭滿意的是自己的背部 、JR則喜歡自己的手臂、 祖雄自認全身都滿意。活動現場還準備了18至22公斤重的啞鈴，請三位舉起啞鈴展現平時鍛鍊的手臂線條，力拼馬東石大肌肉。