今日暖新聞》影／端午飄粽香、孩童包粽樂趣多

▲芬園鄉農會邀請文德國小學童一起包愛心粽，由於小朋友都是第一次包粽子，每個人都很興奮且專注的跟著志工媽媽學習包肉粽，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

位處八卦山上的偏鄉文德國小，為了迎接即將到來的端午節，特別在芬園鄉農會的支持下，14日辦理讓小朋友親自體驗的包粽子活動，不但能讓他們體驗端午節的獨特氣氛，包好的粽子也會分送給教養院的學童，也為即將到來的端午節日，增添過節氣氛。

芬園鄉農會理事長葉豐樑表示，農會四健會一直很支持學校辦理的活動，尤其文德國小能夠結合端午節日，讓小朋友來包粽子，教導學生瞭解傳統的技能，對文化傳承扮演很重要的角色，農會這邊也會繼續支持學校推廣食農文化教育。



▲芬園鄉農會邀請文德國小學童一起包愛心粽，由於小朋友都是第一次包粽子，每個人都很興奮且專注的跟著志工媽媽學習包肉粽，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

葉豐樑說，這一次包的粽子不僅料多實在，還把小朋友的愛心也包進去了；第一次包粽子的一甲許元輔說，我只會放我喜歡吃的料，謝謝淑援媽媽教我包粽子，江伊茹則說，粽子好香，我好想趕快吃到我包的粽子喔！五年級吳昂承也說，雖然我已經有吃到家裡包的粽子了，但我要包一個無敵滿漢巨無霸的粽子，然後拿回家給媽媽吃，來謝謝媽媽。



▲芬園鄉農會邀請文德國小學童一起包愛心粽，由於小朋友都是第一次包粽子，每個人都很興奮且專注的跟著志工媽媽學習包肉粽，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

小朋友們除了有自己包的粽子以外，同時，學校也帶領小朋友一人多包一顆粽子，由校長代為轉送給「彰化慈愛殘障教養院」的學童，希望能夠傳愛給社會大眾，讓他們一同渡過端午佳節。



▲芬園鄉農會邀請文德國小學童一起包愛心粽，由於小朋友都是第一次包粽子，每個人都很興奮且專注的跟著志工媽媽學習包肉粽，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

校長李政穎表示，很感謝學校志工媽媽的協助備料，並教導小朋友怎麼包粽子，就連我自己都不會包，看到小朋友能夠從小透過端午節日，接觸到如何包粽子的活動，或許小朋友不一定能夠包得很漂亮，但從中體驗到過節的氣氛更為難得，再者，學校老師也教導孩子要懂得關懷，將粽子送給慈愛教導院的學童，一起分享這過節的氣氛，最後也很感謝芬園農會對學校食農教育推廣的支持與協助，讓活動能夠圓滿。