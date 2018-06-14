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中央社

東台擴展印度市場 子公司車床獲青睞

中央社2018/06/14 19:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）工具機大廠東台集團近期擴展印度市場，子公司車床吸引碎石機集團旗下印度工廠採購，公司7月初也將前進印度國際工具機展。

東台集團近期拓展印度市場，積極布局印度汽車製造工具機產品，公司預期印度對工具機設備需求成長。

東台集團子公司榮田精機也拓展印度市場，近期吸引礦場碎石機集團旗下印度工廠，採購2台價值300萬美元的大型立式車床機種，應用在生產大型碎石機的備用零組件。

7月上旬的印度國際工具機暨自動化設備展，東台也將積極參與，將展示立式鑽孔攻牙機、強攻汽車產業市場。

展望今年到2020年，東台表示持續推動集團化整合，從資訊系統、財務資金、人才運用、通路整合4大方針著手，從東台切入全面翻新，進而水平展開至全集團，致力成為全球工具機前20大的跨國性集團企業。

東台自結今年5月合併營收新台幣10.64億元，較去年同期增加47.76%，累計今年前5月自結合併營收43.97億元，較去年同期增加30.8%。其中汽機車產業占比約48%，電子業占比約14%，航太業占比約3%。

東台今天在高雄召開股東會，會中通過承認106年度營業報告書及財務報表案、以及通過承認106年度虧損撥補案。（編輯：趙蔚蘭）1070614

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