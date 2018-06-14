東台擴展印度市場 子公司車床獲青睞

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）工具機大廠東台集團近期擴展印度市場，子公司車床吸引碎石機集團旗下印度工廠採購，公司7月初也將前進印度國際工具機展。

東台集團近期拓展印度市場，積極布局印度汽車製造工具機產品，公司預期印度對工具機設備需求成長。

東台集團子公司榮田精機也拓展印度市場，近期吸引礦場碎石機集團旗下印度工廠，採購2台價值300萬美元的大型立式車床機種，應用在生產大型碎石機的備用零組件。

7月上旬的印度國際工具機暨自動化設備展，東台也將積極參與，將展示立式鑽孔攻牙機、強攻汽車產業市場。