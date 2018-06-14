NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏東雨勢漸強災害應變中心二級開設意外導致雙腳全斷　他帶4幼兒擺攤8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

因應高齡化趨勢 財政部研議增列長照扣除額

中央社2018/06/14 19:18
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北14日電）財政部表示，為因應高齡化趨勢，研議增列長期照護扣除額，但與幼兒學前特別扣除額不同之處在於，納稅義務人若要列舉扣除長照扣除額，必須檢附相關憑證，且將訂定額度上限。

因應少子化與高齡化趨勢，財政部在去年推動的稅制優化方案中，將幼兒學前特別扣除額從新台幣2萬5000元大幅調高至12萬元，今年初經立法院三讀通過，明年綜所稅申報時適用。

今年財政部進一步針對「薪資所得減除特定費用」及「綜合所得稅扣除額」兩議題進行研究，委外研究報告日前出爐。財政部並緊鑼密鼓召開公聽會，初步做出數項共識，包含運動賽事、藝文活動門票等消費性支出不應增列為扣除額，且應考量當前社會關注議題、政府施政方向與財政健全的前提，設定優先推動項目，包括長期照顧、孕婦照顧及育兒費用等相關扣除額。

對此，財政部長許虞哲今天在端午節記者會上表示，針對育兒扣除額部分，財政部已經調高幼兒學前特別扣除額，並配合衛福部「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，提供經濟弱勢開戶人滿18歲以前，帳戶利息所得可享免稅優惠。此外，民眾為子女在帳戶存多少錢，政府就相對提撥多少錢，但政府提撥的財源也是靠稅收挹注。

許虞哲強調，針對少子化議題，「財政部能做的，已經盡力去做」。但要解決少子化問題，需要各部會共同努力。

因應高齡化社會來臨，財政部官員表示，目前正研議增列長期照護扣除額，但與幼兒學前特別扣除額不同之處在於，納稅義務人若要列舉扣除長照扣除額，必須檢附相關憑證。此外，長照扣除額雖不設排富條款，但會訂定額度上限，以確保公平性。至於長照險是否另外增列保險扣除額，財政部會再考量。（編輯：林興盟）1070614

新莊地藏庵日巡 侯友宜蘇...青瓦台：文在寅將訪俄羅斯會蒲亭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan