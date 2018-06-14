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新莊地藏庵日巡 侯友宜蘇貞昌參拜祈福

中央社2018/06/14 19:15
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北14日電）國民黨與民進黨新北市長參選人侯友宜與蘇貞昌，今天先後參加地藏庵祭典。侯友宜表示，自己過去當警察時，常藉大眾爺破案。蘇貞昌稱讚地藏庵主委林俊德有菩薩救苦救難的心。

新北市新莊地藏庵文武大眾爺祭典有百餘年歷史，今天展開日巡繞境祈福，侯友宜與蘇貞昌先後前往參加祭典，兩人雖參加時間相重疊，但主辦單位安排下，避開兩人可能碰頭的動線。

侯友宜在新北市議員黃林玲玲、市議員參選人蔡健棠陪同下，與信眾進殿參拜，並觀賞獨特的「喊班」儀式，侯友宜並迎神上轎，儀式莊嚴隆重。

侯友宜致詞時表示，自己以往擔任警察時，只要碰上無法偵破的刑案，就會去請求大眾爺幫忙。所以，今天特地前往祝壽，祈求大眾爺庇佑新莊居民合境平安。

在侯友宜觀賞「喊班」的第一班儀式時，蘇貞昌也到會場，並表示尊重主辦單位安排，先到貴賓室休息。隨後也上香祈福，並與新北市議會議長蔣根煌一起參觀新莊中港地區的「喊班」。

蘇貞昌致詞感激廟方在921集集大大地震時盡力救災，稱讚主委林俊德做事有菩薩心，當時，林俊德擔任義消中隊長，不眠不休全力投入921救災。

新北市長朱立倫今天也前往地藏庵參拜，為民祈求合境風調雨順、國泰民安。他說，相信地藏王菩薩及大眾爺一定會保佑大家；也要特別感謝地藏庵過去一年捐贈新台幣2000萬，與市府幫助弱勢團體與貧寒家庭。

地藏庵官將首出軍的「喊班」儀式是「領令出軍」的意思，大眾爺出發前，除鑼鼓、嗩吶、神將陣頭先在外面等待，八家將、官將首須先「喊班」。

「喊班」過程分為持香稟告、法師演淨、開光降神、禮請諸神、整裝請令、操點兵將、請神登醮與護駕出巡等8個儀式。

大眾爺主要是奉祀無主的孤魂枯骨，與有應公屬相類似；民間認為大眾爺是陰間的長官，相當於鬼中的頭目。新莊地藏庵主任委員林俊德表示，地藏庵文武大眾爺祭典是大家熟知的「新莊大拜拜」，除暗訪、日巡遶境，還有15日的法會。（編輯：方沛清）1070614

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