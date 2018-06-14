媒體等10行業鬆綁七休一 勞動諮詢會有共識

會後，謝倩蒨表示，屠宰業認為屬於3K產業，人員招募不易，更具有專業性及不可替代性，多有連續工作的需要，委員對這部分意見分歧，仍有相關疑義。

（中央社記者余曉涵台北14日電）勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨今天說，勞動諮詢會委員對媒體業等10行業在海外執行職務、因應防疫措施等有共識鬆綁七休一，但仍須經內部討論且預告等程序後才會定案。

謝倩蒨指出，新聞出版業等3行業及海運承攬運送業在海外工作上；屠宰業在因應動物防疫措施及畜禽產銷調節；船務代理業等6個行業，受到天候、海象及前一港口貨運裝卸時間影響，工時不易固定且作業量不確定性高，難以因應港區隨靠隨作的間歇工作特性，又執行職務須配合船舶裝卸作業等，委員則有較高的共識。

勞動部勞動條件及就業平等副司長黃維琛補充，海外工作的確有其特殊性，且有時候也會有需要有相當專業的人，但僅有在例假遇到海外工作時，才準鬆綁七休一，否則仍不得打破七休一。

謝倩蒨強調，勞動部內部將會再開會討論研議，若認為可行將會對外預告，這期間外界仍可以提供意見。

謝倩蒨表示，即使公告後，要鬆綁七休一仍須經過各公司的工會或勞資會議同意，否則仍視同違法。（編輯：管中維/吳協昌）1070614