地方萬花筒》影／忠孝國小「聰慧圖書館」啟用典禮

▲彰化市忠孝國小「聰慧圖書館」舉行啟用典禮，「北原山貓」應邀演唱揭開序幕，小朋友走入圖書館如走入書鄉、知識的殿堂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

彰化市忠孝國小「聰慧圖書館」14日舉行啟用典禮，原有圖書館已有30多年的歷史，在民間企業捐助200萬元整建經費，以及彰化市公所、校務基金、家長委員會等共同贊助60萬元，終於完成圖書館修建大業，「北原山貓」應邀演唱揭開序幕，彰化縣副縣長林明裕致贈感謝狀，感謝各界力量，一起讓小學生有美好的閱讀環境。

典禮在悠揚樂音的大提琴演奏、著名歌手北原山貓歌曲演唱，為忠孝國小嶄新的「聰慧圖書館」啟用典禮熱鬧揭開序幕。走進「聰慧圖書館」好像進入童話的世界，幾米風格的大型公仔隨處可見，孩子們隨處可以讀書，也能容納班級在圖書館上課，美輪美奐的圖書館空間讓人愛上閱讀。



▲彰化市忠孝國小「聰慧圖書館」舉行啟用典禮，「北原山貓」應邀演唱揭開序幕，小朋友走入圖書館如走入書鄉、知識的殿堂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

林明裕表示，忠孝國小聰慧圖書館落成啟用，為學校建造具四間教室規模的圖書館，提供孩子悠遊書海學習知識的場域。圖書館以「聰慧」為名，紀念創校校長洪聰慧投身教育工作的貢獻，為後世留下典範。



▲彰化市忠孝國小「聰慧圖書館」舉行啟用典禮，「北原山貓」應邀演唱揭開序幕，小朋友走入圖書館如走入書鄉、知識的殿堂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

忠孝國小校長楊恩慈表示，原圖書館因設備老舊毀損，祥聖針織公司總經理蔡宗榮及中國人造纖維公司董事長王貴賢等人贊助200萬經費整修圖書館，還有忠孝國小家委會慷慨捐資及許多幕後功臣的協助，才有今天舒適的環境。聰慧圖書館結合忠孝國小美術班的特色，有很多的藝術展示空間，這是一般圖書館看不到的，可提供學生自由申請彩繪，讓圖書館更具有藝文氣息。



▲彰化市忠孝國小「聰慧圖書館」舉行啟用典禮，「北原山貓」應邀演唱揭開序幕，小朋友走入圖書館如走入書鄉、知識的殿堂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

林明裕說，民間力量的支持，一同贊助教育事業，蔚為美談。「聰慧圖書館」將可提供校內師生、家長更多的圖書資源，有助於推動閱讀活動。透過優雅舒適的讀書環境、及豐富的藏書，讓孩子沉浸在書香的氣息中，增長聰明與智慧。



▲彰化市忠孝國小「聰慧圖書館」舉行啟用典禮，「北原山貓」應邀演唱揭開序幕，小朋友走入圖書館如走入書鄉、知識的殿堂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

王貴賢表示，他從小也喜歡看書，當初蔡會長為新建圖書館請他幫忙，身為彰化市子弟當然要回饋家鄉，貢獻教育資源、幫助彰化的小朋友。新建的複合式圖書館是良好的學習環境，未來學校如果需充實藏書量也能加以協助。