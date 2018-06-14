雙腿曾全斷仍帶4幼兒賣蔥油餅　「玖壹壹」是忠實客戶

根據臉書「光線」 PO 文表示，柯爸爸原先是一名工人，因為一次的工安意外導致骨盆破碎、內臟破裂以及雙腳全斷，所幸在醫護人員的搶救之下保住了雙腿，但卻留下不能久站的後遺症，走路也會一跛一跛，但柯爸爸不願意對命運低頭，也不想放棄自己的人生。

台中一名柯爸爸， 8 年前因為工安意外雙腳全斷，因此有了不能久站的後遺症，但為了妻子以及 4 個小孩，他不向命運低頭，選擇在路口擺攤賣蔥油餅養家，因為用料實在，連本土天團「玖壹壹」團長春風都常常捧場，一次訂 20 份送給公司的人吃。柯爸爸強調，不希望大家同情他，希望是真心愛他所做的蔥油餅。

柯爸爸 1 家 6 口雖然靠著低收入戶補助維持生活基本開銷，但他仍決定在太平市建興路與成功路口租攤子賣蔥油餅。起先，攤位的生意不盡理想，但因為柯爸爸的用料實在，一個只賣 25 元，逐漸受到當地鄉親的支持與喜愛。

柯爸爸與太太每天除了要顧攤位，還會將 4 名子女帶至攤位就近照顧，兩人雖然忙得不可開交，但都會露出爽朗的笑容，感謝每一位捧場的客人。



▲本土天團「玖壹壹」團長春風因住在攤位附近，常常低調前往捧場。（圖／翻攝自四寶媽蔥油餅臉書粉絲團）

本土天團「玖壹壹」團長春風是柯爸爸的老客戶之一，因為春風住在攤位附近，常常低調前去捧場，昨（ 13 ）日就以極為休閒的裝扮出現，購買 20 份蔥油餅，即使柯爸爸說要等一段時間，春風仍相當有耐心的等待。

柯爸爸的故事曝光之後，感動了許多網友，並紛紛前往購買，妻子則在「四寶媽蔥油餅」紛絲團感謝大家對他們的支持。他說，雖然日子過得有點苦，但相信只要肯努力，總會有出頭天的一天。

柯爸爸也希望大家不要同情他，而是真心的愛吃蔥油餅，他表示「『沒倒下的一天，就會為孩子撐下去』，總之就是謝謝大家。」



▲柯爸爸一家 6 口感謝大家的支持。（圖／光線粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



▲柯爸爸希望大家不要同情他，希望是真心愛他的蔥油餅。（圖／光線粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲光線粉絲團授權提供。