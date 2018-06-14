關心防汛　陳其邁：感謝陳菊市長12年治水

陳其邁說高雄市府投注相當多預算在維護市民生命財產安全的治水、防洪建設上，包含正在施工中的三座滯洪池，未來高雄有十五座滯洪池，滯洪量達到326.6萬噸，目前建置總經費達105.7億。

氣象局發布豪大雨特報，高雄市長參選人陳其邁及立委李昆澤、議長康裕成、市議員何權峰、黃淑美等人今(14)日下午前往三民區本和里滯洪池聽取水利局簡報以及治水防汛整備概況。陳其邁表示，要特別感謝高雄市從謝長廷市長到陳菊市長，歷經20年的努力，戮力解決高雄水患問題，尤其感謝陳菊市長在過去十二年來，極為用心的治水，解決民眾淹水之苦。

陳其邁除了對歷任市長的治水用心表達感謝，同時也慰勞水利局第一線同仁的辛勞，中央氣象局今日再度針對包括高雄等十一縣市發布豪大雨特報，他呼籲山區居民小心雨水沖刷導致土石流以及低窪地區淹水問題，請民眾提高警覺，隨時注意相關水情資訊，小心防災。



▲陳其邁強調，未來要結合智慧化防災治水系統，即時監控滯洪池、整合相關資訊。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.14）

陳其邁表示，本和里滯洪池是全台灣第一座智慧型的都市防災滯洪池，透過與地理環境融合的概念，規劃出適合都會的滯洪空間，並搭配智慧型監控系統，讓市府能即時掌握水情、做出必要措施。

陳其邁強調，未來要結合智慧化防災治水系統，即時監控滯洪池、整合相關資訊，也配合智慧淹水模擬潛勢分析，在淹水潛勢熱點提早監控，以降低災害危害程度，隨時掌握全市各低窪地區、山區的水位及水文資訊，即時進行水位調節及疏洪，避免水患，確保市民生命財產安全。

立委李昆澤也關心此滯洪池運轉，也陪同了解電腦控制儀表操作、因應防洪排水的正常運轉情形。李昆澤表示，陳其邁委員與我，康裕成議長還有黃淑美、何權峰議員，巡視本和里滯洪池狀況，六座抽水機，每週五都會試運轉，確保運作正常，本和里滯洪池控制中心，可同時監控金獅湖與本安里滯洪池水位。

三民區五座滯洪池待命中，第六座十全路滯洪池雖然九月完工，但已有滯洪功能，防災準備，嚴陣以待。