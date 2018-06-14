文大宿舍案延燒　民進黨團批朱團隊說謊

黨團總召李坤城表示，最近幾個月只要提出市政的建議，新北市政府就反常的回擊，現在更直接有新北市府官員在上班的時間，前往台北市政府會見都發局的官員；這麼湊巧，台北市政府都發局才認定國民黨新北市長參選人侯友宜的妻子任美玲，租借給文化大學作學生宿舍的土地違規，新北市政府官員就前往「溝通」，也難怪不分藍綠的候選人，都認為:這次選舉的對手是整個新北市政府。

民進黨新北市議會黨團今（14）日召開「朱團隊說謊，抓到了！汪禮國、邱敬斌奉誰之命喬侯友宜房事？」的記者會，痛批新北市政府官員不僅行政不中立，還有違法關說之嫌，不排除要求新北市政府針對此事進行專案的報告。

副總召林銘仁說，新北市政府城鄉局主導新北市的租屋安全，針對各項租屋的法令與土地相關法規十分熟稔，在此敏感的時機，由新北市前任城鄉局長邱敬斌與現任副局長汪禮國前往拜會即將對此案進行調查的台北市政府都發局，啟人疑竇，如果只是討論及邀請參加慶生會，何須帶著副局長且在上班的時間共同前往？一通電話就解決的事情，任誰都不可能相信。

幹事長周雅玲強調，邱敬斌指稱前往營建署開會的途中，「順道」繞往台北市政府祝福老同事高升，並邀請參加慶生會，到底是多重要的慶生會，有必要2位一起溜班邀請，呼籲邱敬斌與汪禮國說清楚、講明白，這種離譜荒唐的理由只是欲蓋彌彰；況且，今日又非常巧合的2位共同出席國發會的會議，其中的緣故，新北市的大家長朱立倫，難道不用說明清楚嗎？

民進黨新北市議會黨團痛批，新北市之前發生租屋的安全不彰，害死好幾條人命的悲劇，如今新北市政府主掌租屋安全的特定高階官員，卻疑似前往台北市政府疏通特定黑心包租公的相關案件，難怪新北市政府違章拆除大隊會弊案連環爆，這就是新北市政府「上樑不正，下樑歪，上行下效的結果」，最後受害的還是新北市辛苦租屋族。