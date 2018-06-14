今日暖新聞》影／愛心「粽」公益　台灣端午節傳統文化

端午節即將到來，中州科技大學師生為表達對社區弱勢民眾以及獨居長者的關懷，特別舉辦「親師親生端午粽情暨愛心粽公益活動」，中州科大校長黃思倫、馬來西亞培華獨立中學校長郭天平及中州樂齡大學學員、陸生、外籍生等近百位師生一起動手包粽子，大家七手八腳包出了「古早味香菇肉粽」、素粽及清涼「紫薯冰晶粽」共約800顆，並將粽子分送給學校鄰近的社區弱勢家庭，讓他們也能過一個溫馨快樂的端午佳節。



▲中州科技大學舉辦「親師親生端午粽情暨愛心粽公益活動」，師生將肉粽一一送到弱勢家庭及獨居長者住處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

端午節前夕，中州科大學務處辦理愛心粽公益活動，福興鄉農會大力支持慷慨贊助包粽子所需的長糯米，一起做公益。福興鄉農會推廣中心施俊吉主任表示，福興鄉素有「長糯米故鄉」的美譽，因此農會贊助此次包粽子活動，也希望民眾品嚐到在地長糯米的優質好味道。



▲中州科技大學舉辦「親師親生端午粽情暨愛心粽公益活動」，師生將肉粽一一送到弱勢家庭及獨居長者住處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

郭天平時常來台關心馬來西亞生在台灣求學的生活，這次在童富源老師指導下，與黃思倫校長一起體驗包粽子做公益。中州樂齡大學學員李仁珠與邱花，活動一開始就已經包了50多顆，熟練的動作讓其他師生望塵莫及；李仁珠說她今年70歲，從小看長輩包粽子就學會了，她經常到社區教民眾包肉粽，這次有機會可以教孫子輩的學生包粽子，是傳承文化給年輕的一代。



▲中州科技大學舉辦「親師親生端午粽情暨愛心粽公益活動」，師生將肉粽一一送到弱勢家庭及獨居長者住處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

就讀電機與能源科技系的短期交流陸生孟先耀說，他第一次自己包粽子，跟著李仁珠阿嬤學包肉粽，感覺很新鮮，也很高興在台灣體驗到華人傳統文化。餐旅事業管理系二年級的印尼外籍生陳麗華表示，在印尼端午節也有舉辦活動，自己很喜歡吃粽子但從沒親手包過，雖然有一點難但是很好玩，要領就是要把粽米內餡能扎實包在粽葉內，希望能將學到的包粽子技術帶回印尼。



▲中州科技大學舉辦「親師親生端午粽情暨愛心粽公益活動」，師生將肉粽一一送到弱勢家庭及獨居長者住處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

大家用愛心包出來的粽子，經過水煮、蒸熟後，透過學校鄰近的員林市鎮興里黃錦昌里長及振興里謝堂權里長協助帶領，一一送到每個需要關懷的弱勢家庭及獨居長者住處。保健食品系一年級洪嘉憶同學表示，能將自己親手包的粽子分送到需要關懷的長輩手上，是學習過程中很寶貴的經驗，也希望大家在佳節團聚時刻，也能多關懷弱勢族群，讓他們也能感受到社會的溫暖。