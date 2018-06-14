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中央社

克什米爾印巴暴行 聯合國首次發布報告要求調查

中央社2018/06/14 19:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）針對印度和巴基斯坦據稱在爭議性領土克什米爾施暴，聯合國人權事務高級專員扎伊德的辦公室今天首度發布報告，扎伊德並主張對當地侵犯人權行為進行大規模調查。

法新社報導，扎伊德‧拉阿德‧胡笙（Zeid Ra'adAl Hussein）表示，他將強烈要求下週召開新議程的聯合國人權理事會（UNHRC）「考慮設立調查委員會（COI），對克什米爾（Kashmir）傳出侵犯人權的事件進行廣泛的獨立國際調查」。

COI是聯合國（UN）最高層級調查之一，通常針對敘利亞衝突這類重大危機事件啟動。

聯合國人權事務辦公室發布新聞稿表示，這是聯合國首度針對克什米爾暴力事件發布報告，內容凸顯「當地維安勢力的暴力行為長期未受懲罰」。報告涵蓋2016年1月至今年4月的可疑侵犯人權事件。

自從1947年英國殖民統治結束後，原為喜馬拉雅山王國的克什米爾被瓜分為印度區和巴基斯坦區，印巴兩國都宣稱擁有這塊領土。其中克什米爾印度區存在武裝團體，他們要求獨立或併入巴基斯坦，因此印度當局在當地部署約50萬軍力。

由於印度安全部隊2016年7月射殺22歲的脫印武裝團體指揮官瓦尼（Burhan Wani），引發克什米爾印巴兩區邊界沿線持續數月爆發致命衝突。

報告表示，扎伊德當時對這些被聯合國稱之為「大型且史無前例」的抗議行動感到憂心，因此和印度與巴基斯坦的政府代表會面，並要求能夠「無條件進入」克什米爾。

然而扎伊德的要求遭到兩國政府拒絕，他的辦公室於是開始從遠端監督當地情勢，並促成今天這份報告的誕生。

聯合國人權事務辦公室的報告主要鎖定克什米爾印度區，當中指控印度軍隊須為估計145人遭違法殺害負責。這個人數，遠多於當時外界估計印度軍隊在當地殺害的20人。

扎伊德在報告中說：「印度當局有必要立即採取有效步驟，避免維安勢力在克什米爾犯下無數過度使用暴力的行為再度發生。」

至於在巴基斯坦控制的克什米爾區域，報告也指認「一系列侵犯人權事件」，但「程度或幅度都不如印度區，且較偏向結構性問題」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070614

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